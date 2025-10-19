Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 108
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
HNL

Komentator Hajdukove televizije otkrio zašto se Šegin pogodak pregledavao šest minuta

Istra 1961 i Hajduk sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a
Sasa Miljevic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
19.10.2025.
u 18:17

Posebno kontroverzan bio je drugi pogodak Hajduka, prvi Šegin, koji se čak šest minuta pregledavao zbog potencijalnog prekršaja nad igračem Istre

U četvrtoj utakmici desetog kola HNL-a, Hajduk je prekinuo niz Istre 1961 od 16 utakmica neporaženosti na domaćem terenu i slavio u Puli s velikih 3:0. Dvostruki strijelac za Bile bio je Michele Šego (41. i 77. minuta), dok je prvi pogodak na utakmici bio djelo Španjolca Ikera Almene u 23. minuti.

Posebno kontroverzan bio je drugi pogodak Hajduka, prvi Šegin, koji se čak šest minuta pregledavao zbog potencijalnog prekršaja nad igračem Istre. Hajduk je oduzeo loptu na sredini terena te je ona stigla do Rebića na lijevoj strani koji se sjurio prema šesnaestercu Istre i pronašao Šegu koji je mirno zabio za 0:2. 

Žalili su se igrači Istre kako je u samom začetku kontranapada bilo prekršaja nad njihovim Darijem Marešićem zbog čega se pogodak pregledavao. Svi su bili zbunjeni što je pregled situacije trajao toliko dugo, ali komentator Hajdukove televizije HDTV-a, Igor Ćurković, u prijenosu je otkrio kako je prilikom pregleda snimke došlo do pada VAR sustava.

Hajduk se ovom pobjedom bodovno izjednačio s prvoplasiranim Dinamom na vrhu ljestvice. Obje momčadi imaju po 22 boda. U posljednjem susretu desetog kola u Turopolju će se sučeliti Gorica i Varaždin.

VEZANI ČLANCI: 
Ključne riječi
pad var HNL Istra 1961 Hajduk

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još