Komentator Hajdukove televizije otkrio zašto se Šegin pogodak pregledavao šest minuta

U četvrtoj utakmici desetog kola HNL-a, Hajduk je prekinuo niz Istre 1961 od 16 utakmica neporaženosti na domaćem terenu i slavio u Puli s velikih 3:0. Dvostruki strijelac za Bile bio je Michele Šego (41. i 77. minuta), dok je prvi pogodak na utakmici bio djelo Španjolca Ikera Almene u 23. minuti.

Posebno kontroverzan bio je drugi pogodak Hajduka, prvi Šegin, koji se čak šest minuta pregledavao zbog potencijalnog prekršaja nad igračem Istre. Hajduk je oduzeo loptu na sredini terena te je ona stigla do Rebića na lijevoj strani koji se sjurio prema šesnaestercu Istre i pronašao Šegu koji je mirno zabio za 0:2.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Žalili su se igrači Istre kako je u samom začetku kontranapada bilo prekršaja nad njihovim Darijem Marešićem zbog čega se pogodak pregledavao. Svi su bili zbunjeni što je pregled situacije trajao toliko dugo, ali komentator Hajdukove televizije HDTV-a, Igor Ćurković, u prijenosu je otkrio kako je prilikom pregleda snimke došlo do pada VAR sustava.

Hajduk se ovom pobjedom bodovno izjednačio s prvoplasiranim Dinamom na vrhu ljestvice. Obje momčadi imaju po 22 boda. U posljednjem susretu desetog kola u Turopolju će se sučeliti Gorica i Varaždin.

