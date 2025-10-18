Valentina Miletić: To je poražavajuće, bolje je ne imati ženu nego je postaviti samo da bi je imao

Drugog konferencijskog dana porečkog Sport festa održao se jedan od zanimljivijih panela pod naslovom "Glas(ne) žene u sportu". Oblikovale su ga Valentina Miletić, novinarka MaxSporta, Antonija Dujmović, novinarka Sportske televizije te doc. dr. src. Tihana Nemčić Bojić s Kineziološkog fakulteta u Zagrebu.

Nogomet je dugo bio smatran posljednjim bastionom, posljednjom muškom oazom, a žene su u tom sportu dugo vremena bile doživljavane tek kao ukras nekoj TV emisiji. Kad je riječ o ženama, naglasak je bio na atraktivnom izgledu, a ne na dubinskom poznavanju nogometa. Je li to bilo opterećenje za kolegicu Valentinu Miletić koja danas sjajno vlada nogometnog tematikom?

Moramo biti otporne

– U nekim državama i dalje je tako da žene u nogometu služe kao ukras. A to je poražavajuće i bolje je ne imati ženu nego je postaviti samo da bi je imao. Žena može pružiti puno više od izgleda. Meni je to bio poticaj, čak i vjetar u leđa. Ja se volim dokazivati, volim rušiti stereotipe, iznenaditi one koji misle da ne znam ništa. No s obzirom na to da sam ipak u tom muškom području, treba biti malo čvršći – rekla je Valentina.

Profesorica Nemčić Bojčić otišla je korak dalje postavši prva žena analitičarka nogometnih utakmica na javnoj televiziji. Tihana predaje na KIF-u, doktorirala je na nogometu. I ona je morala probijati led.

– Ja sam to radila cijeli svoj život. Kada sam odlučila da ću se baviti s nogometom, njega za djevojčice nije bilo. Morala sam stalno nešto probijati, samo da bih mogla raditi ono što sam htjela, baviti se nogometom. To je moja ljubav, moj život tako da je za mene to bilo normalno.

Reakcije forumaša na žene koje se "usude" govoriti o nogometu katkad su katastrofalne i zacijelo im je potrebna snaga da ih ti komentari ne povrijede.

– Živimo u takvom društvu i ne možemo se obazirati. Moramo biti otporne. Ako netko nešto ružno napiše, a ja se nakon toga povučem, znači da je on pobijedio – ističe Valentina.

Tihani se pak ne čita što se na društvenim mrežama govori o njezinu poslu.

– Meni bi bilo čudno da su komentari pozitivni i pitala bih se što nije u redu s ljudima. Taj muški svijet je takav. I zato oni od pojave ženske osobe u nogometnom svijetu bježe. Bilo je komentara i da je bolje da idem kuhati nego da komentiram nogomet, ako uopće imam muža. A ja volim i kuhati i gledati nogomet.

Kao voditeljica specijalizirane emisije i Antonija se susreće sa stereotipima o ženama u sportu.

– To je nešto što moramo prihvatiti, to teško možemo mijenjati. Kada sam gledala Tihanu, odmah sam odlučila nešto napisati, da imamo prvi put ženu komentatoricu. U emisiji "Ženska strana sporta" propitujemo i sociološki aspekt. Inače, prva je ženska nogometna utakmica kod nas odigrana 1937. u Borovu. To je tada bilo društveno prihvatljivo. Ali, nakon samo dvije godine, Ministarstvo za fizičko vaspitanje uputilo je dopis da je nogomet štetan za žene, da je katastrofalan za njihovo reproduktivno zdravlje, da je loš za fizički i duhovni razvoj žene te je naložilo da se spriječi njihovo bavljenje nogometom – ispričala je Antonija.

Tihana se pak prisjetila svoje nogometne karijere. Koliki je interes za ženski nogomet i poslije za neko stručno usavršavanje?

– Interes je mali. Posljednjih godina malo jest veći jer su mladim curama dostupniji uzori u ženskom nogometu. No žene se slabo odlučuju na trenerski posao. S obzirom na to da kod nas tradicionalno sve ide sporije po pitanju ženskog sporta, tako će trebati još vremena da se priključimo svjetskom vrhu.

Bila trenerica muškima

Kakvo je bilo iskustvo ući u svlačionicu muškog kluba kad ste postali trenerica?

– Godine 2012. prvi put sam postala trenerica muške seniorske ekipe. Ja sam dosta rano shvatila na koje trikove moram paziti da bih uspjela. Bila sam pripremljena za to da me shvate ozbiljno. Uvijek kosa u rep, nikad nalakirana. Ne zato što sam se sramila ženskih obilježja, nego da me čuju. Da sam došla kao tipično žensko, malo bi toga oni čuli. Pokušaš se stopiti s okolinom, ne stršiti mnogo. Kada te čuju, onda te počnu slijediti. Žena u nogometu mora biti spremna na to da mnogo toga privatnog odreže i stavi sa strane kako bi uspjela – zaključila je Tihana.