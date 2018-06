Uznemirujući video: Otišao na drastičnu dijetu pa ostao bez vida!

Pokušaji Darrena Tilla da zadovolji granicu velter kategorije, u kojoj se prije pet dana trebao boriti protiv Stephena Thompsona, dokumentirani su na snimkama koje donosimo unutar ovog teksta. Till na kraju nije uspio, a situacija je bila tako dramatična da je borac u jednom trenutku ostao bez vida.

Till je na vagu došao s dva kilograma više od dopuštene granice, a teško se moglo zaključiti koliko se potrošio pri skidanju kilograma i što se dogodilo da bi na kraju imao čak 79.1 kg. Idući dan u borbi Darren je izgledao svjež te je došao do pobjede, no čini se kako je onu težu borbu ipak imao dva dana prije toga, piše Fightsite.

Jučer su se pojavile videosnimke s posljednje faze njegova skidanja kilograma, odnosno s onog prvog dijela i malo je reći da u pitanju nisu dramatične i pomalo šokantne snimke. Sve je počelo u petak, u 18 sati, kada je Tillu preostalo još pet kilograma za skinuti do vaganja, predviđenog za subotu prijepodne. Uz njega je bio cijeli tim, spreman posvetiti mu se u svakom trenutku. Sve je krenulo na traci za trčanje, zatim je tu bilo umatanje da bi došlo do znojenja, nakon čega je uslijedio boksački trening. Već nakon njega vidjelo se da je Darren na izmaku snaga, odnosno timski kolege trebali su ga podići i odvesti do kreveta.

[video: 25198 / ]

Njegov nutricionist govorio je kako sve ide po planu, a na redu je bila sauna. Nakon 45 minuta u sauni, vaga je pokazala da je obavljeno pola posla i da preostaje još dva i pol kilograma. Uslijedio je odmor, nakon čega je Darren odlučio kako će se skidanje kilograma nastaviti u pet sati ujutro. I tu je onda krenula drama. Naime, dok je bio na traci na trčanje, Darren je izgubio vid, što je kasnije otkrio svojim trenerima. Unatoč tome, on je i dalje želio trčati, iako mu se vid, koji je nestao dehidracijom, još uvijek nije u potpunosti vratio. Umjesto toga odveli su ga u saunu, a autor videa kaže kako se stanje dodatno pogoršalo te iz poštovanja prema Darrenu više nisu snimali.

Till do kraja nije uspio skinuti kilograme, no to mu na kraju nije smetalo da se njegova borba vodi kao da je odrađena u velteru, odnosno kao da je prošao vagu, tako da se on našao na drugom mjestu ljestvice te kategorije.

Iako je ovaj video objavljen stoga da se vidi kako je Darren dao sve od sebe da bi zadovoljio granice kategorije, reakcije su vrlo negativne, odnosno većina smatra kako je to što Till radi neljudski i da će netko tako uskoro izgubiti život. Jer ovo je dovođenje tijela do granice i sigurno ostavlja posljedice na kvalitetu života. Možda se one neće vidjeti sada, no s vremenom bi se to itekako moglo dogoditi.