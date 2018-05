Nije za one slabog želuca: Teška ozljeda borca na Bellatoru 200

Strašno neugodna ozljeda viđena je među uvodnim borbama Bellator 200 eventa, odnosno u duelu dva debitanta, Mike Ekundaya i Toma Mearnsa, piše Fightsite.

Nažalost, ne znamo kako je došlo do ozljede, budući da je sve do čega smo za sada došli gif koji je objavljen na Bellatorovom Twitter profilu. Na njemu vidimo Ekundaya kako se nalazi na Mearnsu i udara ga, dok Mearns sa šokom na licu gleda prema svojoj ozlijeđenoj ruci i pokušava ju ispraviti.

Ne znamo što je u tom trenutku mislio sudac, koji se nalazi pokraj boraca, ali u tom trenutku borbu još uvijek nije prekinuo, nego se to dogodilo tek par sekundi kasnije, kad je netko sa strane reagirao. U dostupnim zapisima pronašli smo informaciju kako je do ozljede došlo tijekom grapplinga na početku druge runde borbe.

Ukoliko ima želudac za to, pogledajte kako je izgledala Mearnsova lijeva ruka u spomenutoj situaciji.

