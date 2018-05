Mousasi prekidom u prvoj rundi uzeo titulu, Page uništio Rickelsa

Gegard Mousasi uzeo je titulu Bellatorovog prvaka srednje kategorije pobjedom prekidom u prvoj rundi protiv Rafaela Carvalha. Michael Page odradio je fantastičnu borbu, potpuno demoliravši i natjeravši Dave Rickelsa da jednostavno odustane, a sjajnu pobjedu prekidom upisao je Phil Davis protiv Lintona Vassella, piše Fighsite.

Mousasi je napokon došao do svog prvog pojasa prvaka još od 2011. godine, kad je držao Dreamovu titulu, a u međuvremenu je uspješno nastupao u Strikeforceu i UFC-u. Do ove titule došao je preko Rafaela Carvalha, koji je do sada tri puta obranio Bellatorovu titulu, no sada je naletio na boljeg borca, koji je odmah uspio svoju taktiku provesti u djelo i preoteti mu pojas.

Carvalho nije dugo uspio borbu držati na nogama, gdje Mousasi inače voli provoditi vrijeme u borbi, ali ovog puta je znao kako je njegova prilika u parteru. Čim je pronašao priliku da Carvalha odvede na pod, to je i napravio te je odmah radio na poziciji gdje bi mogao doći do prilike završiti borbu. Tako je u jednom trenutku napravio tranziciju na leđa, odakle kreće kanonada udaraca na koju Brazilac nije imao odgovor i sudac je prekinuo borbu nakon tri i pol minute.

Michael Page i Dave Rickels nisu ponudili neizvjesnu borbu kakvu su neki očekivali, nego je na kraju viđen dominantan nastup Venoma koji je dominirao od prve do posljednje sekunde, odnosno one kada je Rickels rekao da mu je dosta. Page je čak u prvoj rundi ozbiljno uzdrmao Rickelsa, poslavši ga u knockdown, no nije htio krenuti na njega, nego ga je pozvao da se vrati u borbu te se nastavio doslovno igrati kao grabežljivac pokraj lovine. Rickels je ipak izdržao do kraja prve runde, no već nakon 43 sekunde druge je jednostavno odlučio odustati. Presudio je kroše Michaela Page koji mu je otvorio ranu ispod oka i Caveman je tada mahao da se ne želi više boriti. Deseta je to pobjeda za Pagea u jednako toliko Bellator nastupa, no moramo biti realni i reći kako ponovno nije dobio adekvatnog protivnika. Rickels je inače borac lake kategorije koji je imao izrazito vidljiv fizički deficit u ovoj borbi.

Publika u Londonu mogla je proslaviti pobjedu Aaron Chalmersa, zvijezdu showa Georgie Shore, koji je gušenjem savladao Asha Griffithsa, a prvi poraz u karijeri doživjela je Anastasia Yankova, koju je Kate Jackson apsolutno izdominirala kroz sve tri runde.

Veliku pobjedu, tek treću nokautom u karijeri, upisao je Phil Davis, koji je high kickom pogodio Lintona Vassella te je izrazio želju za prilikom da vrati prošle godine izgubljeni pojas prvaka.

Bellator 200 – Rezultati glavnog programa

Gegard Mousasi def. Rafael Carvalho – TKO (R1 3:35)

Michael Page def. David Rickels – TKO (R2 0:43)

Aaron Chalmers def. Ash Griffiths – SUB (R1 1:54)

Mike Shipman def. Carl Noon – TKO (R 1 0:10)

Kate Jackson def. Anastasia Yankova – jednoglasna sudačka odluka

Phil Davis def. Linton Vassell – KO (R3 1:05)