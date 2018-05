Glavna borba bila upitna do 14 sati, pa završila pobjedom domaćeg borca

Glavna borba večeri na UFC Fight Night 130 u Liverpoolu bila je u velter-kategoriji, no danas do 14 sati je bila pod upitnikom jer je domaći borac Darren Till pao vagu za gotovo dva kilograma, no Stephen Thompson pristao se boriti ako vaga neće pokazati više od 85 kilograma. Srećom vaga je pokazala 84,9 pa je glavna borba večeri održana, no Thompson će dobiti 30 posto Tillovog honorara.

Sama borba bila je vrlo izjednačena u svih pet rundi, a jednoglasnom sudačkom odlukom slavio je Till, koji je tako stigao do pete pobjede u UFC-u.

U sunaslovnoj borbi Neil Magny je tehničkim nokautom već u prvoj rundi dobio Craiga Whitea.

Tehničkim nokautom, ali u drugoj rundi završila je prva borba večeri u kojoj je Darren Stewart pobijedio Erica Spicelya.

Claudio Silva je gušenjem u prvoj rundi bio bolji od Nordinea Taleba, a sjajnu borbu pripremili su Makwan Amirkhani i Jason Knight. Odlukom sudaca nakon tri odlučne runde slavio je Finac.

Mads Burnell bio je na dobrom putu da pobijedi Arnolda Allena, ali onda se dogodio preokret i Allen je slavio gušenjem.