Legenda Arsenala oštro oplela po Tudoru, smatra da je već izgubio svlačionicu. 'Ne izgleda nimalo dobro'

Hrvatski stručnjak Igor Tudor tek je prošlog tjedna preuzeo klupu engleskog Tottenhama, ali legendarni napadač najvećeg rivala Spursa Arsenala, Ian Wright, smatra kako je hrvatski stručnjak već izgubio povjerenje igrača. Upravo je Arsenal bio prvi protivnik Tottenhama pod Tudorom, a Topnici su u derbiju Sjevernog Londona slavili s velikih 4:1.

Wright je svoje stavove iznio u podcastu The Overlap's Stick To Football koji vodi zajedno s legendama Machester Uniteda Garyjem Nevilleom i Royom Keanom. Njegovi komentari odnose se na situaciju kada je Tudor davao upute stoperu Mickyju van de Venu, ali činilo se kako ga Nizozemac uopće ne sluša.

Igor Tudor is constantly shouting at Micky van de Ven, telling the back-line to "push up!"#COYS #THFC pic.twitter.com/KpBsZZTYjV — Chris Cowlin (@ChrisCowlin) February 22, 2026

- Vidio sam protiv Arsenala kako Igor Tudor pokušava razgovarati s Van de Venom, a on ga je ignorirao, potpuno ga je ignorirao. To mi govori da su se već 'isključili' - rekao je Wright.

Neville se nadovezao te rekao kako je njegova procjena prestroga, a Keane je istaknuo kako su igrači Tottenhama istu stvar radili i Tudorovom prethodniku, Thomasu Franku. "Čovjek je novi, želi mu prići, a Van de Ven ga samo pogleda i ostane na mjestu. Pomislite si, to ne izgleda dobro. Nimalo dobro" - dodao je bivši napadač Arsenala.

Tudor je potpisao ugovor do kraja sezone s ciljem da zadrži Tottenham u prvoligaškom društvu. U ovome trenutku su na 16. mjestu prvenstvene ljestvice s četiri boda više od West Hama. U sljedećem kolu očekuje ih još jedan londonski derbi, ovoga puta protiv Fulhama.