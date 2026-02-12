Uzjamno poštovanje! Đoković ishvalio Čilića: Evo što je kazao legendarni Srbin

Novak Đoković i Marin Čilić su trenutačno među najiskusnijim igračima u muškom profesionalnom tenisu. Dva velika prijatelja sada dijele veliku prekretnicu, jedini su aktivni igrači sa 600 ATP pobjeda. Marin je u Dallasu ušao na ATP 500 turnir s 599 pobjeda i pobijedio Learnera Tiena 7-5, 7-6 na putu do svoje 600. ATP pobjede. Tako se pridružio Đokoviću na ekskluzivnoj listi.

Srbin je pohvalio svog velikog prijatelja i podržao ga nakon ovog dosega,, upotrijebivši sintagmu; 'Old is gold'. Naravno, legendarni Srbin htio je kazati da Marin s godinama postaje sve bolji i pouzdaniji. Godine samo povećavaju nečiju dragocjenost, mogli bismo kazati.

Čudesni Čilić ispisao je povijest! Teniski svijet mu se divi, prestigao je Ivaniševića!



Marin Čilić pobjeđuje u ATP mečevima od 2006. godine. Ostvario je 32 pobjede u 12 sezona i potvrdio dosljednost koja ga je držala na vrhu. Naš je tenisač trebao postići taj rekord prije nekoliko godina. Sezonu 2022. završio je s 581 pobjedom prije nego što je ozljeda desnog koljena poremetila njegov učinak. Marinu je 2023. godine puknuo lateralni meniskus na desnom koljenu, nakon čega je uslijedila operacija. Oporavak nije išao dobro, što je dovelo do još jedne operacije 2024. godine. U te dvije godine ostvario je samo sedam pobjeda i prošle sezone se sporo vraćao. Željan produžiti karijeru, Marin je spreman za snažan iskorak u 2026. godini. Došao je do trećeg kola Australian Opena i bio je udaljen samo jednu pobjedu od proslave značajne prekretnice.

Konačno se to dogodilo u Dallasu protiv mladog Amerikanca. Čilić je uzeo 13 poena više od Tiena i dva puta je izgubio break. Ostvario je tri breaka i nadmašio mladog igrača u završnicama oba seta te na kraju slavio. Tako se pridružio svom velikom prijatelju Đokoviću na posebnom popisu. Marin i Novak su se borili 22 puta na ATP turneji, a posljednji dvoboj dogodio se na prošlogodišnjem Shanghai Mastersu. Srbin je pobijedio 7-6, 6-4 za sat i 54 minute u 'najstarijem meču' u povijesti Mastersa 1000.