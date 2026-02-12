Milanovićeva lista za izbore: frend s Pantovčaka pojest će Hajdaša za doručak

Milanović i ja imamo jako dobre odnose, mi smo čak i frendovi, generalno, znači, on se neće kandidirati za premijera, ja ti to garantiram, on će pomoći meni da to budem ja, garantiram ti to, on će pomoći da to budem ja, nemam više što za dodat! Tako je pred Božić u podcastu ležerno zborio Siniša Hajdaš Dončić, pokazujući tetovažu i pokušavajući publikumu dokazati da je on "drugačiji, ono, personality".
Potpuno nesvjestan da je time sam, glavom i bradicom, izložio plan za državni udar, varijantu onog istog lukavog baldrickovskog plana koji se pred očima nacije razmotavao proljetos. Crno-bijelo u koloru, Hajdaš je priznao da SDP ponovno planira protuustavni upad PRH u parlamentarne izbore!
CIJENA JE PRAVA SITNICA
FOTO Penthouse iz snova u centru Zagreba: Pogledajte ovaj luksuz, u spavaćoj sobi i privatna sauna
ROBERT KURBAŠA
FOTO Naš poznati glumac i njegova supruga slave godišnjicu braka, ovako je izgledalo njihovo vjenčanje prije 13 godina
KRAJ KOLONAMA?
Zamislite da je predsjednik HDZa izjavio da će mu Kolinda pomoći da popjedi na izborima. Pisalo bi se da je državni udar, udar na ustav, emisije bi se radile na tu temu, mast bi im "vadili"