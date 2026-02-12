Milanovićeva lista za izbore: frend s Pantovčaka pojest će Hajdaša za doručak

Milanović i ja imamo jako dobre odnose, mi smo čak i frendovi, generalno, znači, on se neće kandidirati za premijera, ja ti to garantiram, on će pomoći meni da to budem ja, garantiram ti to, on će pomoći da to budem ja, nemam više što za dodat! Tako je pred Božić u podcastu ležerno zborio Siniša Hajdaš Dončić, pokazujući tetovažu i pokušavajući publikumu dokazati da je on "drugačiji, ono, personality".



Potpuno nesvjestan da je time sam, glavom i bradicom, izložio plan za državni udar, varijantu onog istog lukavog baldrickovskog plana koji se pred očima nacije razmotavao proljetos. Crno-bijelo u koloru, Hajdaš je priznao da SDP ponovno planira protuustavni upad PRH u parlamentarne izbore!