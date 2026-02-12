Naši Portali
Hari Mata Hari stiže u Arenu Zagreb, a Večernji te časti ulaznicama
Ivan Hrstić
Autor
Ivan Hrstić

Milanovićeva lista za izbore: frend s Pantovčaka pojest će Hajdaša za doručak

12.02.2026. u 08:58

Crno-bijelo u koloru, Hajdaš je priznao da SDP ponovno planira protuustavni upad PRH u parlamentarne izbore

Milanović i ja imamo jako dobre odnose, mi smo čak i frendovi, generalno, znači, on se neće kandidirati za premijera, ja ti to garantiram, on će pomoći meni da to budem ja, garantiram ti to, on će pomoći da to budem ja, nemam više što za dodat! Tako je pred Božić u podcastu ležerno zborio Siniša Hajdaš Dončić, pokazujući tetovažu i pokušavajući publikumu dokazati da je on "drugačiji, ono, personality".

Potpuno nesvjestan da je time sam, glavom i bradicom, izložio plan za državni udar, varijantu onog istog lukavog baldrickovskog plana koji se pred očima nacije razmotavao proljetos. Crno-bijelo u koloru, Hajdaš je priznao da SDP ponovno planira protuustavni upad PRH u parlamentarne izbore!

državni udar parlamentarni izbori SDP Siniša Hajdaš Dončić Zoran Milanović

Komentara 9

Pogledaj Sve
PA
pasjura00
09:57 12.02.2026.

Zamislite da je predsjednik HDZa izjavio da će mu Kolinda pomoći da popjedi na izborima. Pisalo bi se da je državni udar, udar na ustav, emisije bi se radile na tu temu, mast bi im "vadili"

NA
NANO
09:39 12.02.2026.

Jasno i glasno rečeno, narod si bira budučnost, ali moramo bit iskreni da čovjek za tu funkciju nema sposobnost. Čovjek koji, ali baš ništa u cjeloj svojoj političkoj karijeri nije dobroga napravio za RH i njene građane, samo nemir u u društvu, svoju sposobnost je dokazao kada je posjedovao vlastitu tvrtku koju je doveo na minimalac.

PR
prajdali100
09:49 12.02.2026.

Jučer sam bio u gužvi pa nisam dobro informiran.Slovenci su predstavili neku knjigu o stradanju Hrvata poslije 2. Sv. Rata. Kažu mi da je tom događaju nazočio i Plenković i Jandroković.Ne spominje se Milanović Nije bio ili je neka greška u informiranju? Zna li se što u vezi toga ?

