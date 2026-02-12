Naši Portali
Hari Mata Hari stiže u Arenu Zagreb, a Večernji te časti ulaznicama
NOVI UGRIZ ZIME

Snijeg i u nizinama? Vraća se zima, temperature idu i 10 ispod nule

Foto: Zvonimir Barisin/Pixsell, DHMZ
1/10
Autor
Dora Taslak
12.02.2026.
u 06:53

Bit će razmjerno toplo za doba godine, potom u nedjelju slijedi osjetan pad temperature zraka

Nove kišne oborine očekuju se danas u dijelu zemlje, posebice na Jadranu i krajevima uz njega, a lokalno moguće i u obliku obilnijih pljuskova. Bit će promjenjivo, mjestimice i pretežno oblačno te razmjerno toplo za doba godine. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i južni, u gorju i jak. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo i južni vjetar, prolazno i jugozapadni, navečer u slabljenju. Najviša dnevna temperatura zraka bit će većinom između 10 i 15 °C, navodi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Zbog lokalno obilne kiše, za gospićku i riječku regiju izdana su žuta upozorenja. "Budite na oprezu i svjesni mogućnosti lokaliziranog poplavljivanja manjeg broja građevina uz lokalni prekid aktivnosti na otvorenom. Očekuju se teški uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te mokrih kolnika", ističe DHMZ. Osim toga, za riječku regiju i cijelu obalu na snazi su žuti alarmi zbog vjetra. 

U petak slijedi djelomično razvedravanje, još ponegdje uz kišu ili poneki pljusak, a ujutro je u unutrašnjosti vjerojatna i mjestimična magla. U subotu se očekuje jače naoblačenje s kišom, na Jadranu i obilnijom, moguće i u obliku pljuskova s grmljavinom. Uz zahladnjenje će kiša u unutrašnjosti prelaziti u susnježicu i snijeg, ponajprije u gorju u noći na nedjelju.

Vjetar na kopnu bit će slab, u subotu i umjeren jugoistočni i istočni, prema večeri u okretanju na sjeveroistočni i sjeverni koji će u nedjelju jačati na jak, prolazno na udare moguće i olujan. Na Jadranu u petak većinom umjeren sjeverozapadnjak, u subotu će zapuhati jako i olujno jugo, a u nedjelju će okrenuti na buru. Bit će razmjerno toplo za doba godine, potom u nedjelju slijedi osjetan pad temperature zraka.

Foto: DHMZ

Tea Blažević za N1 prognozira da će u nedjelju biti snijega u gorju, a kako će osjetno zahladnjeti, makar prolazno, snijeg je moguć i u nekim nizinama. Na moru će puhati jaka i olujna bura, zbog čega se očekuju poteškoće u prometu. Novi tjedan počet će niskim temperaturama, mjestimice na kopnu i ispod -5, u gorju i desetak stupnjeva ispod nule spuštat će se temperature u noći i ujutro. 
Ključne riječi
snijeg kiša dhmz vremenska prognoza vrijeme

