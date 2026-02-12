Naši Portali
IZ MINUTE U MINUTU

Nova uhićenja: USKOK spominje ova tri grada, na meti i gradonačelnik

Večernji.hr
Autori: Vecernji.hr , Andrej Matijašević/Hina
12.02.2026.
u 09:11

U tijeku su uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji, javlja USKOK

* USKOK jutros javlja o novoj akciji, tri grada spominju
*Neslužbeno: među uhićenima i gradonačelnik Nove Gradiške

9:06 - Podsjetimo, Vinko Grgić uhićen je 18. rujna 2020. u aferi Janaf, u kojoj je pokrenuta istraga protiv predsjednika uprave Janafa Dragana Kovačevića zbog primanja mita od 1,96 milijuna kuna. Tri je mjeseca proveo u istražnom zatvoru, a nakon izlaska iz Remetinca izašao je i iz SDP-a, na inzistiranje vodstva stranke. Nakon što je u listopadu iste godine podnio ostavku na funkciju gradonačelnika, odlučio se ponovno boriti za isto mjesto i uspio je 2021., i to premoćno već u prvome krugu. Kao kandidat grupe birača pridobio je 61,66 posto glasova. 

U veljači prošle godine Grgić je na početku suđenja, zajedno s bivšim gradonačelnikom Velike Gorice Draženom Barišićem i poduzetnikom Krešom Petekom odbacio krivnju za optužbe EPPO-a koji ih u kraku afere Janaf tereti za nezakonitosti s europskim novcem. EPPO-va optužnica tereti Grgića da je dva puta od Peteka primio 15.000 eura mita u zamjenu za manipulaciju postupcima javne nabave kako bi tvrtkama povezanim s Petekom osigurao dodjelu poslova na dva građevinska projekta.

9:05 - Gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić uhićen je u jutrošnjoj akciji Uskoka i policije, prema neslužbenim podacima, zajedno s još nekoliko osoba osumnjičenih za korupciju. Lokalni mediji navode da je rano jutros policija ušla u prostorije Grada Nove Gradiške te da su policijska vozila viđena i ispred zgrade Turističke zajednice te pred domovima pojedinih djelatnika gradske uprave, kao i ispred kuće gradonačelnika, navodno osumnjičenog za primanje mita.

8:41 - Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi PNUSKOK. Navedene radnje provode se na području Nove Gradiške, Slavonskog Broda i Zagreba u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela.

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.
Komentara 21

NA
NANO
09:21 12.02.2026.

Bravo g. Turudić, tako se to radi bez pardona, sve te kriminalce strpati tamo gdje im je mjesto oduzet ukradeno i kazniti da ostatak života žive na minimalcu.

FD
franjo.durinic
09:13 12.02.2026.

SDP-ovac to fali u naslovu

FL
Fluxw0rm
08:45 12.02.2026.

Je li to (Tinki) Vinki Grgić napokon pada kriminalac ili ga i dalje štite ko svetu kravu?

