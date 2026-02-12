U svađu Severine, Grdovića i Hrge sad se uplela i Dalija Orešković: 'Nadjačala je Thompsona'

Ovih dana drame i prozivki na sceni definitivno ne nedostaje. S obzirom na to da je glazbenik Mladen Grdović prije nekoliko dana javno prozvao Severinu Vučković te joj poručio kako je ona "dobra cura", ona mu je bez pogovora uzvratila i nazvala ga "lošim dečkom". Svađa se, odnosno prepirka dogodila zbog njihova kolege Marka Perkovića Thompsona. Seve, kako je od milja zovu, nije ostala dužna ni bivšoj novinarki Mirjani Hrgi koja je objavila status o radu novinarke N1 televizije, Nine Kljenak te ju je Hrga pohvalila riječima "borbene" mlade novinarke, no istodobno je kritizirala njeno uvjerenje u vlastitu neovisnost.

Sada se u cijelu dramu uključila i političarka Dalija Orešković svojim podužim statusom na Facebooku u kojem je analizirala situaciju između spomenutih protagonista. "Mladen Grdović je pisao Severini, a Mirjana Hrga o novinarki Nini Kljenak, zato što kod nas u Hrvatskoj nekolicina žena sa stavom u javnom prostoru radi vladajućima i zadrtima, ono što je Bad Bunny napravio Trumpu na Super Bowlu. Severina je nadjačala Thompsona s porukom da je domoljublje kad pjevamo svi skupa, a ne jedni protiv drugih, da njezina pjesma ne svađa Hrvate s Hrvatima i da je najbolja zastava ona pod koju svi stanemo. Nina Kljenak je kritizirala relativiziranje fašizma, i nije se pokorila pod protagonistom Krešimirom Macanom i Zlatkom Hasanbegovićem. To im sila ne može oprostiti. Pa su im se u ime sile obratili neformalni glasnogovornici tog kolektiviteta. Zaogrnuti u seksizam, omalovažavanje i patroniziranje, jasno su dali do znanja tko i što im smeta" napisala je te nastavila riječima:

"Smetaju im žene čije riječi i djela razbijaju nametnute mitove, žene koje su za sustav neukroćene, slobodne i jake. Takve su vladajućima i zadrtima najveća opasnost i prijetnja. Za razliku od onih žena koje će netko unutar četiri zida pljusnuti ili nekim drugim nasiljem podvrgnuti podređenoj ulozi, linčovanje i diskreditiranje ovih medijski jakih mora biti javno. Kao pokazna vježba za druge. Upravo to se skriva iza milozvučnih riječi 'nemoj Seve, svi znamo da si dobra cura, ovo sebi nemoj dozvoljavati, nemoj da te narod zamrzi', i 'njezini udisaji, izdisaji, zamišljenost... slatka je', kako to Hrga govori o novinarki. Da svima bude jasno, ovakvim se metodama žene želi degradirati, a u ovim konkretnim primjerima radi se o napadu na one žene koje su svojim radom opalile pokvarene i moćne u bolno mjesto. Vladajući i zadrti su se ovdje na krive namjerili. Ženama, Severini, Nini Kljenak i svima drugima koje su na meti, svaka čast na stavu i hrabrosti!", zaključila je Dalija Orešković.

Podsjetimo, sve je započelo nakon Severinina koncerta u Samoboru, kada se pjevačica na društvenim mrežama osvrnula na atmosferu zajedništva, ističući kako su njezini nastupi mjesto "pravog domoljublja, zajedništva i iskrenosti, a ne podjela i laži". U objavi je naglasila kako o Gospi pjeva iz ljubavi, a ne iz "biznis plana", te da se vjera ne koristi za profit, već za osnaživanje slabijih. Mnogi su njezine riječi protumačili kao neizravnu kritiku upućenu Marku Perkoviću Thompsonu, iako ga pjevačica nigdje nije izravno spomenula u svojoj objavi.

Na njezine riječi osjetio se prozvanim Mladen Grdović, koji je uz zajedničku fotografiju s Thompsonom uputio Severini javnu poruku. "Nemoj Seve. Svi znamo da si dobra cura. Ovo nemoj sebi dozvoljavati, jer nas bacaš sve u vatru", napisao je Grdović, pozivajući je da "pusti kolege koje narod voli" te ju je upozorio da je ne zamrzi narod. Njegov istup, u kojem se postavio kao stariji kolega koji dijeli savjete, izazvao je lavinu reakcija. Grdovićev komentar ubrzo je postao predmetom analize stranice "Seksizam naš svagdašnji", gdje je njegov stil opisan kao pokušaj "reguliranja žena". Upravo je tu objavu Severina iskoristila za svoj odgovor, čime je ovaj estradni sukob dobio i dimenziju rasprave o položaju žena u javnom prostoru. Cijeli je slučaj podijelio publiku, dok jedni brane Grdovića kao "ljudinu" koja štiti kolege, drugi su stali na stranu pjevačice, smatrajući da je njegov istup bio potpuno neprimjeren.

No ni tu priči nije kraj. Severina je usred polemike s kolegom Grdovićem odlučila javno prokomentirati bivšu novinarku Mirjanu Hrgu povodom Hrgine objave na Facebooku o radu Nine Kljenak. Svoju je analizu zaključila opaskom: "Ona stvarno vjeruje da se bori za istinu koja je samo jedna i da radi neovisno novinarstvo. Slatka je", a upravo je ta riječ protumačena kao omalovažavajuća. Na Hrgine riječi prva je reagirala Instagram stranica "Seksizam naš svagdašnji", a u raspravu se potom uključila i Severina. Njezin je odgovor bio neočekivano brutalan. Parafrazirajući Hrgine riječi i usmjeravajući ih prema njoj samoj, pjevačica je napisala komentar koji ne ostavlja prostora za interpretaciju. "Tajna Hrginog neuspjeha: Nije inteligentna, loša novinarka, nije slatka i nikad nije bila simpatična. Zauvijek je bila zaljubljena u HDZ-ovce. Ona oblači dvije desne cipele ujutro i te jedne te iste HDZ-ovske cipele liže godinama", poručila je Severina, napadajući i Hrgin profesionalni integritet i njezina politička uvjerenja.

U nastavku prenosimo cijeli tekst Hrgine objave na Facebooku, a koja je potaknula Severinu na ovaj nedvosmisleni komentar: "Zagrebačka, zimska jutra uvijek provodim uz N1 televiziju. Uključim ih kao zvučnu kulisu. Radio. Jednostavan je razlog. Što ja mislim – to znam, ali kako razmišljaju oni koji ne misle kao ja – to me zanima. Ne zato što sam voajer, nego zato da imam cjelovitu sliku društva u kojem živim. Ako treba da i korigiram svoj stav u pitanjima u kojima nisam u pravu. Međutim, ovih dana ta mi televizija nudi najbolji zabavni program i to isključivo u terminu mlade, lijepe, inteligentne i strastvene zaposlenice Nine Kljenak. Žar kojim ovih dana vodi intervjue, iskrena iznerviranost sugovornicima, njezini udisaji, izdisaji, zamišljenost, dugi monolozi kojima ulazi u pitanja, borbenost... Podsjeća me na najsjajnije epizode novinarstva u kojima novinar nije bio ovo što je većina klinaca danas nego ljudi sa stavom. Slagali se s njima ili ne. Pošteno. Ali ovdje želim podcrtati jedan ozbiljan problem: definiranje neovisnog novinarstva", napisala je Hrga te nastavila:

"Voditeljica/urednica strašno simpatično i iznervirano reagira ako se nju i njezinu televiziju nazove lijevo orijentiranom. Prekjučer se zbog toga zakačila s gostom Krešimirom Macanom. Ona stvarno vjeruje da se bori za istinu koja je samo jedna i da radi neovisno novinarstvo. Slatka je. Jučer ponovno mini spektakl sa Zlatkom Hasanbegovićem. Nije mu dala disati u pokušaju da mu objasni koliko je opasna ta najezda ustaša i fašista u Hrvatskoj. Predahne jedino kad joj dođu fini, mirni, kulturni istomišljenici. Naprimjer iz “Možemo” ili jutros gost Hrvoje Klasić. U dahu se slože, dok okom trepneš. Štoviše, pomaže mu da ne izgubi misao, pojača svoje tvrdnju kako su mrkli desničari, pobornici fašista koji su pobili tisuće uime tadašnje želje neovisne države ponovno zajašili val fašizma koji će progutati “narodne neprijatelje” odnosno, normalni i liberalni dio naroda Republike Hrvatske. Ne koristi priliku u tom žaru suglasja kao neovisni novinar ipak postaviti neovisnom povjesničaru naprimjer jedno od pitanja koje je u korijenu svih ovih podjela u društvu: Koje je vaše mišljenje o procjenama povjesničara o poratnim likvidacijama i političkim progonima režima antifašiste Josipa Broza Tita i njegovih sljedbenika: -poratne likvidacije i represija (1944–1946): najčešće se spominje deseci tisuća, a u nekim procjenama preko 100.000 ljudi (ne samo “politički neistomišljenici”, nego i ratni zarobljenici, pripadnici poraženih formacija i civili). - kasnije politički progon (1946–1980 nakon Informbiroa 1948.): tisuće su završile u zatvorima. Zvuči grubo. Tisuće su ljudi stradale. Ubijene, uništen im je život ili stvorena neizlječiva frustracija. Treba li onda uz ZDS zabraniti i simbole takvog jugoslavenskog antifašizma? Ili pustimo punu slobodu i jednima i drugima i prihvatimo sve dionice povijesti koje su nas izgradile ovakvima kakvi jesmo. Međutim, inteligentna Nina ne postavlja takva pitanja jer u cipele drugog dijela svoje publike ona ne želi ući. Zato mi je zabavno kad se silno i otvoreno iznervira na sam spomen da je lijevo orijentirana (u hrvatskom iskrivljenom poimanju ljevice). Nema mjesta ljutnji. OK je navijati za Tomaševića i njemu slične. Samo je važno iskreno se legitimirati. Da se onda zna i tko priča. Živimo u demokraciji", zaključila je Hrga.