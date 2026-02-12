Rusi bjesne protiv Putinove odluke: 'Pa kako onda točno mislite da pobijedimo?'

Ruski vojnici i vojni blogeri žestoko su kritizirali Kremlj zbog ograničenja pristupa aplikaciji Telegram, društvenoj mreži popularnoj u Rusiji. Početkom ovoga tjedna, prijavljeni su široko rasprostranjeni poremećaji u radu aplikacije, nakon što je ruski državni regulator Roskomnadzor objavio da će uvesti najstrože ograničenja na rad Telegrama do sada. Internetski nadzornik naveo je da će taj potez zaštititi ruske građane od "kriminalnog i terorističkog“ sadržaja, a The Telegraph navodi kako je riječ o najnovijem moskovskom udaru na slobodni internet.

Roskomnadzor godinama vodi kampanju za "suvereni internet“ oslobođen zapadnog utjecaja, a u proteklih šest mjeseci uveo je barem tri nova ograničenja na Telegram i WhatsApp, blokirajući audio i video pozive na obje platforme u kolovozu. Najmanje tri četvrtine ruskog stanovništva starijeg od 13 godina redovito koristi aplikaciju, uključujući vojsku, dužnosnike Kremlja, državne medije i vladine institucije, kao i Roskomnadzor. Postrojbe na prvoj crti u Ukrajini koriste platformu za komunikaciju ciljeva udara i praćenje dolazećih dronova.

Objava je izazvala bijes među mnogima od njih, posebice među vojnim blogerima u Rusiji koji objavljuju ažuriranja o sukobu na Telegramu. Mnogi među njima postali su sve kritičniji prema državi. Naime, vojni blogeri su glavni izvor informacija o ratu za "obične" Ruse, s obzirom na to da djelujući izvan strogo nadziranih narativa državnih medija. Oni imaju izravan kontakt s vojnicima koji im šalju ekskluzivne informacije i snimke borbi.

"Tisuće vojnika ostat će bez komunikacija, što usred tekuće ofenzive može dovesti do fatalnih posljedica", upozorio je kanal Arhangelj Specijalnaza koji ima preko milijun pratitelja. Aleksandar Sladkov, vojni dopisnik, rekao je: "Zapad nas je već stavio u dvodnevni nokaut gašenjem Starlinka, a sada i mi pokapamo ovaj kanal zapovijedanja i komunikacije. Pa kako onda točno mislite da pobijedimo, kojim sredstvima? Kikirikijem i TA-57 poljskim telefonima?“

Gotovo četiri godine nakon invazije, Rusija nema domaći sustav komunikacije pa ostaje ovisna o privatnim komunikacijskim platformama. U većem dijelu ruske vojske, Telegram je praktički postao logistički centar kroz koji jedinice koordiniraju prikupljanje sredstava i nabavu streljiva i opreme. No, Kremlj je zanijekao raširenu upotrebu aplikacije među svojim snagama. "Ne mislim da je moguće zamisliti da se komunikacija na prvoj crti vodi preko Telegrama ili bilo kojeg drugog messengera“, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov. Pavel Durov, ruski osnivač Telegrama, optužio je Moskvu da osmišlja kako prisiliti građane na "državnu aplikaciju izgrađenu za nadzor i političku cenzuru“, misleći na messenger MAX, lansiran prošle godine.