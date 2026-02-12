Naši Portali
VEDRAN ĆORLUKA

Legendarni vatreni nakon ždrijeba: U svijetu nas gledaju kao velesilu. A naši igrači ovo vole...

UEFA Nations League Draw
BENOIT TESSIER/REUTERS
Autor
Tomislav Dasović
12.02.2026.
u 20:03

Možemo biti i zadovoljni; igrat ćemo protiv velikih protivnika, te im parirati kao i do sada, izjavio je izbornikov pomoćnik

Stručni stožer vatrenih u Bruxellesu je predstavljao izbornikov pomoćnik Vedran Ćorluka. Svoja zapažanja iznio je u mikrofon glasnogovornika HNS-a Tomislava Packa.

- Dosta teška skupina sa Španjolcima i Englezima koji su jedni od glavnih favorita ovog natjecanja. Ali, možemo biti i zadovoljni; igrat ćemo protiv velikih protivnika, igrači to vole, treneri to vole, i sigurno ćemo se za njih dobro pripremiti. I naravno parirati im, kao što smo i dosad to radili u prijašnjim utakmicama s njima – kazao je Ćorluka.

Vedran Ćorluka nakon ždrijeba

Jeste li priželjkivali nekoga od tih suparnika?

- Uvijek imaš neke želje. Na primjer, nismo dugo igrali s Njemačkom, pa je bila želja da se okušamo protiv nje. Ali ždrijeb je donio nešto drugo. S Englezima se susrećemo ubrzo, tu neće biti nekih nepoznanica.

Koliko govori o hrvatskoj reprezentaciji činjenica kako nas je Fernando Llorente spomenuo među favoritima natjecanja?

- To jako puno znači. Po tome se vidi koliki ugled hrvatska reprezentacija ima u svijetu, i kako na nas gledaju ljudi ovdje; kao na velesilu, i naravno igračima i izborniku, i svima u Savezu pohvala što su doveli reprezentaciju do tih visina. Da se ovako lijepo govori na ovakvoj pozornici o nama. To govori i da ćemo u ovoj skupini biti opasan suparnik svima i naravno pokušati naći svoje mjesto u četvrtfinalu – zaključio je Ćorluka.
Ključne riječi
Ždrijeb HNS ćorluka asistent

