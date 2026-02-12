Naši Portali
Hari Mata Hari stiže u Arenu Zagreb, a Večernji te časti ulaznicama
OSTAO U HNS-u

Svetina je predstavljao HNS na ždrijebu. Otkrivamo njegovu novu funkciju u Savezu

Prag: VIP tribina tijekom susreta Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Marko Lukunic/PIXSELL
Autor
Tomislav Dasović
12.02.2026.
u 19:30

Tako je zapravo Svetina iz prenapuhane afere s Mamićem izašao kao pobjednik nad svima koji su se zgražali njegovim putešestvijama po Hercegovini i tražili njegovu smjenu

U delegaciji Hrvatskog nogometnog saveza na ždrijebu skupina Lige nacija u Bruxellesu kamere su ulovile i Tomislava Svetinu, donedavno glavnog tajnika HNS-a, koji je prije mjesec dana bio prisiljen odstupiti s funkcije zbog famoznog susreta sa Zdravkom Mamićem u Hercegovini.

Na kojoj je funkciji onda Svetina bio u Bruxellesu? Saznajemo kako je nakon odlaska s funkcije glavnog tajnika imenovan - direktorom u HNS-u. Što znači da zapravo nikada nije ni otišao iz vrha HNS-a. U tom smislu nameće se pitanje - zašto je Svetina uopće bio smijenjen, pardon - zašto ga je predsjednik HNS-a Marijan Kustić prisilio da odstupi s pozicije glavnog tajnika, kada očito bez njega ne može? Očito je da se radilo o duplom pasu dvojice dugogodišnjih bliskih suradnika.

Tako je zapravo Svetina iz prenapuhane afere s Mamićem izašao kao pobjednik nad svima koji su se zgražali njegovim putešestvijama po Hercegovini i tražili njegovu smjenu. Usto što je direktor u HNS-u, Svetina je i predsjednik Zagrebačkog nogometnog saveza. 
Ključne riječi
Hrvatska HNS Dinamo

