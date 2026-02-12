Otkrivena tajna baza Wagnera u susjedstvu? Snimljen misteriozni objekt u brdima, ruska zastava i naoružani čuvari

Bugarski aktivisti tvrde da su u planinskom području zapadne Bugarske, u blizini sela Kladnitsa, otkrili strogo čuvani kompleks za koji sumnjaju da ga koristi ruska paravojna skupina Wagner. Objavu je iznijela građanska organizacija “Bulgarska ujedinjena s jednim ciljem” (BOEC), poznata po razotkrivanju organiziranog kriminala i korupcije. Prema riječima čelnika udruge Georgija Georgijeva, riječ je o dobro osiguranom imanju s kontroliranim pristupom i patrolama pasa čuvara.

Aktivisti su objavili video snimke na kojima se, kako tvrde, vide osobe u uniformama s oznakama Wagnera, kao i ruska zastava i amblem te skupine istaknuti na zgradi. BOEC je o svemu obavijestio bugarsko Ministarstvo unutarnjih poslova, upozorivši na prisutnost naoružanih osoba i simbola poveznih s ruskom paravojnom organizacijom.

Međutim, iz udruge tvrde da nadležne institucije zasad nisu reagirale. Georgijev je javno upitao hoće li vlasti postupiti ili će slučaj završiti poput tzv. afere Petrohan. Afera Petrohan odnosi se na incident iz veljače kada su tri muškarca povezana s jednom ekološkom organizacijom pronađena mrtva u blizini zapaljene planinske kuće. Tjedan dana kasnije, oko 100 kilometara dalje, pronađena su još tri tijela, među kojima i 15-godišnjak. Istraga o ukupno šest smrti i dalje traje, a okolnosti nisu do kraja razjašnjene.

Wagnerovu skupinu 2014. godine osnovao je ruski oligarh Jevgenij Prigožin. Riječ je o paravojnoj organizaciji bliskoj Kremlju, aktivnoj u sukobima u Ukrajini, Siriji i u više afričkih zemalja. Skupina je 2023. godine dospjela u središte svjetske pozornosti kada je Prigožin pokrenuo kratkotrajnu pobunu protiv ruskog vojnog vrha i poslao svoje snage prema Moskvi. Pobuna je ubrzo prekinuta dogovorom, a Prigožin je nekoliko tjedana kasnije poginuo u misterioznoj zrakoplovnoj nesreći. Nakon njegove smrti, Wagner je dodatno proširio svoje djelovanje u Africi te je sve snažnije integriran u ruske državne strukture.