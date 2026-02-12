Krstulović Opara stao u obranu Mirte Šurjak: 'Pokrenuta je hajka, dosta je lova na vještice'

Saborski zastupnik Andro Krstulović Opara reagirao je na kritike upućene novinarki Mirti Šurjak nakon njezina javljanja s Hvara povodom obilježavanja 1100. obljetnice Hrvatskoga Kraljevstva. Smatra da su reakcije dijela javnosti i medija pretjerane te da se od jedne izjave stvara iskrivljena slika. Opara se oglasio putem društvenih mreža, poručivši da su brojni komentari promašili kontekst događaja. „Griješite, dame i gospodo, u većini svojih komentara zbog površnog čitanja i reagiranja na prvu, upravo onako kako to žele oni koji su započeli hajku na gospođu Šurjak“, napisao je.

Naglasio je kako je novinarka, prema njegovu mišljenju, profesionalno prenijela poruke sa skupa. „Mirta Šurjak korektno, točno i profesionalno prenijela je poruke sa skupa“, istaknuo je, dodajući da to može potvrditi jer je osobno sudjelovao na događaju kao izaslanik predsjednika Hrvatskoga sabora.

Krstulović Opara podsjetio je da je Hrvatski sabor prije dvije godine, na njegov prijedlog, prihvatio inicijativu Matice hrvatske i Družbe Braće hrvatskoga zmaja te jednoglasno odlučio da se 2025. godina proglasi godinom obilježavanja 1100. obljetnice Hrvatskoga Kraljevstva. Prema njegovim riječima, rasprave koje su uslijedile zanemarile su sadržaj samog skupa i poruke govornika. „Sve ostale interpretacije, osobito onih koji nisu bili na skupu, nisu čuli riječi novinarke niti poruke govornika, u potpunosti su promašile bit. Ili možda nisu, nego su s namjerom odabrale metu kako bi ‘dokazale’ njezinu krivnju“, poručio je.

Osvrnuo se i na medijske napise u kojima se dovodi u pitanje povijesna utemeljenost kralja Tomislava te kritizira samo obilježavanje obljetnice. „Pojedini mediji uglas su tvrdili da je kralj Tomislav mit i izmišljena osoba, ismijavali sve koji su pokrenuli obilježavanje ove obljetnice te napadali izložbe“, naveo je.

„Cui bono? Korist imaju jedino oni, bučna manjina koja Hrvatsku želi učiniti što manje hrvatskom, svjesna da im se njihova prežaljena Jugoslavija neće vratiti.“ Krstulović Opara smatra da se takvim reakcijama želi obeshrabriti novinare i intelektualce.

„Kroz kulturu otkazivanja provodi se progon svih koji prenose činjenice koje se nekima ne sviđaju“, ocijenio je. Zaključno je istaknuo kako je njegova namjera zaštititi novinarku za koju smatra da je profesionalno obavila svoj posao. „Moja je namjera zaštititi novinarku koja je profesionalno i istinito izvijestila o skupu. Sramotno je sugerirati da bi se trebala držati nogometa prema stereotipnim i podcjenjivačkim kriterijima“, zaključio je.