VELESLALOM U SÖLDENU

Zrinka Ljutić slabije odradila drugu vožnju i završila na 10. mjestu

Flachau: Zrinka Ljutić napravila pogrešku, teško će do druge vožnje
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
25.10.2025.
u 14:00

Zrina Ljutić osvojila je 10. mjesto na veleslalomu u Söldenu na početku nove sezone Svjetskog kupa. Zrinka je bila treća nakon prve vožnje, no drugu je odradila slabije te na kraju imala zaostatak od 2.04 sekunde za pobjednicom Austrijankom Juliom Scheib. Druga je bila Amerikanka Paula Moltzan.

Podsjećamo, Zrinka Ljutić imala je sjajnu priliku dohvatiti postolje. Nakon izvrsne prve vožnje u kojoj je zauzela treće mjesto s vremenom 1:09.12, Ljutić u nastavak utrke dočekala je sa zaostatkom od 1.32 sekunde za vodećom Austrijankom Julijom Scheib.

Međutim, druga vožnja nije bila tako uspješna i ostala je bez postolja na početku sezone.

Skijanje Zrinka Ljutić

