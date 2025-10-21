Četiri Hrvatice među stotinama 'inspirativnih djevojaka koje mijenjaju svijet'

Budite hrabre i blage prema sebi, usudite se pratiti svoje snove i ostvariti ih bez obzira na to što drugi misle, poručile su kantautorica Mia Dimšić, plivačica Dina Levačić, glumica Tena Nemet Brankov i skijašica Zrinka Ljutić na predstavljanju knjige "Priče za laku noć za mlade buntovnice".

Četiri Hrvatice koje svojim primjerom pokazuju da hrabrost ima mnogo lica, ali da je ključ svake uspješne priče vjera u vlastite snove, upornost i predan rad, našle su se među stotinama "inspirativnih djevojaka koje mijenjaju svijet" u četvrtom nastavku bestselera New York Timesa čija je zagrebačka promocija održana u knjižari Znanje. – Uključivanje djevojaka iz Hrvatske nevjerojatno je oplemenilo knjigu koja je već stekla dobar odjek zahvaljujući svojim autentičnim i inspirativnim pričama, a vjerujem da će sada biti i veći – rekla je urednica Nataša Pejić.

"Bila jednom jedna djevojčica koja je voljela more. I more je voljelo djevojčicu...", riječi su to kojima počinje priča o Dini Levačić, prvoj Hrvatici koja je preplivala La Manche i najmlađoj ženi koja je isplivala sedam plivačkih maratona poznatih kao Oceanovih 7 u najzahtjevnijim morskim kanalima na svijetu.

– Prvi maraton isplivala sam s devet godina, a ključ je uspjeha da je ta mala Dina, koja nije mogla zamisliti sve ovo, i dalje tu negdje – kazala je plivačica, dodajući da joj je uvrštavanje u knjigu jedno od ultimativnih priznanja jer, istaknula je, onaj tko vidi da je Dina iz Splita uspjela može se zapitati zašto ne bi i on slijedio svoje snove. Svima koji se suočavaju s kritikama poručila je pak da ih za to ne bi trebalo biti briga. – Bolje je probati i ne uspjeti nego se cijeli život pitati što bi bilo kad bi bilo, iz neuspjeha se uvijek nešto nauči – istaknula je.

"Kada je s osam godina naučila pisati, djevojčica Mia počela je voditi dnevnik. Nije ni slutila da će je pjesme koje je u njega bilježila kao mala pretvoriti u glazbenicu u čijoj će glazbi i tekstovima uživati mnogi", uvod je pak u priču o Miji Dimšić koja je s 22 godine objavila svoju prvu pjesmu, njezin album "Život nije siv" u kratkom je vremenu postao najprodavaniji album godine. Za svoje je stvaralaštvo do ove godine osam puta nagrađena Porinom, a 2022. je imala priliku Hrvatsku predstavljati na Eurosongu.

– Oduvijek sam išla za glazbom, iako sam u jednom trenutku života pokleknula pred nekim racionalnim uvjeravanjima da bih trebala završiti fakultet i pronaći siguran posao, glazba me ponovno pronašla i odlučila sam ići u tom smjeru i nisam požalila – rekla je Mia, dodajući da je smisao života slijediti svoje snove, kao i jedini način da budeš ispunjen. Pritom, napomenula je, uvijek će biti trenutaka u kojima ćeš se zapitati "što ja tu radim".

– No taj trenutak nije ono što nas definira, nego to što unatoč tome idemo dalje – naglasila je pjevačica čija je najdraža buntovnica Taylor Swift koja se također našla među junakinjama ove knjige.

Na 196. stranici "Priča za laku noć za mlade buntovnice" kao "djevojčica koja je vjerovala u čaroliju" opisana je glumica Tena Nemet Brankov. Prvu seriju snimila je s 12 godina, a za sporednu ulogu u svom prvom filmu dobila je Zlatnu arenu. – Roditelji su me poticali na treniranje nogometa, balet, pjevanje... sve te aktivnosti bile su male uloge dok nisam shvatila da imam jasno definiran put. U ovom poslu svaki dan mogu biti netko drugi, a sve su te uloge dio mene. Blagoslov je što mogu katalizirati emocije i uživati u tome – rekla je Tena.

"Puno snježnih pahulja malu kuglu može pretvoriti u velikog snjegovića, a djevojčicu Zrinku pretvorilo je u najveću mladu nadu hrvatskog skijanja." U toj rečenici započinje priča o posljednjoj hrvatskoj buntovnici, Zrinki Ljutić. Zrinka je postala svjetska juniorska prvakinja u slalomu, do 2024. je osvojila četiri postolja na Svjetskom skijaškom kupu, a ove je godine osvojila Mali kristalni globus u slalomu. Trenutačno je na pripremama za novu skijašku sezonu pa se na promociju uključila videoporukom u kojoj se prisjetila i jednog od svojih buntova.

– Jedna mi je pancerica ostala u hotelu pa su mi treneri rekli da sjednem u restoran i pričekam kraj treninga. Međutim, odlučila sam probati skijati samo s jednom pancericom dok sam na drugoj nozi imala tenisicu. Nitko nije mogao vjerovati, a ni treneri se nisu mogli ljutiti na mene – ispričala je, dodajući da gotovo ništa ne nauči iz savršenog dana već iz neuspjeha ili nečeg nepoznatog. No, napomenula je, bitan je balans da ne bi postalo psihički preteško.

Knjigu je s engleskog prevela Silvia Sinković, a među ostalim buntovnicama tu su i Helena Gualinga, mlada ekvadorska aktivistica koja je potaknula globalni pokret za zaštitu okoliša, Esther Okade, matematička genijalka koja je upisala fakultet s deset godina, Jojo Siwa, koja nadahnjuje mlade da ostanu vjerni sebi i vjeruju da je ljubav uvijek ljubav, te klimatska aktivistkinja Greta Thunberg.