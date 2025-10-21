Filip Zubčić: Već nam je dosadno trenirati, hoćemo se utrkivati

Pred hrvatskim reprezentativcima u alpskom skijanju je vrlo važna, olimpijska, sezona koja započinje ovog vikenda u Söldenu. A ona će biti dodatno izazovna i u smislu pokušaja da se nadvisi prethodna u kojoj je Hrvatska u ukupnom poretku bila 11. reprezentacija Svjetskog kupa.

Štoviše, muška vrsta je u slalomu bila peta nacija, iza Švicarske, Norveške, Austrije i Francuske. Imali su hrvatski skijaši i skijašice 28 plasmana u prvih 10 odnosno 52 plasmana u prvih 30. A najveći trenuci svakako su bile tri slalomske pobjede Zrinke Ljutić koja je na koncu i osvojila slalomski Globus.

- Bilo je to ostvarenje jednog sna i velika motivacija za dalje. S puno naučenih lekcija i iskustva, u novu sezonu ulazim jača i zrelija - poručila je Zrinka Ljutić s austrijskog ledenjaka Pitztal gdje se sprema za prvu ovosezonsku utrku Svjetskog kupa.

Od svih A reprezentativaca, Zrinka jedina nije nazočila jučerašnjoj press-konferenciji održanoj u Zagrebu ali se, poput direktora reprezentacije Vedrana Pavleka, javljala video vezom.

Ovog vikenda će na stazu i najstariji hrvatski reprezentativac Filip Zubčić koji je ovo ljeto čak četiri mjeseca proveo bez skijanja što mu je, valjda, i osobni rekord.

- Već šest mjeseci radimo naporno i već nam je dosadno trenirati, hoćemo se utrkivati. Zatražio sam dužu pauzu ovog ljeta jer sam primijetio da mi, što sam stariji, treba više vremena za dobru tjelesnu pripremu a ja bih u olimpijskoj godini volio ostaviti jači trag. Ovo će mi biti možda i posljednje Olimpijske igre a možda i neće no za četiri godine ću imati 37 a sa 33 sam zacijelo mlađi, zdraviji i spremniji za, ako Bog dan, osvojiti i medalju. Nadam se da ću u veljači u Bormiju pokazati svoje najbolje skijanje. Ja sam u karijeri ostvario dosta solidne rezultate no mislim da sam dovoljno zdrav da se ne samo mogu vratiti na postolje nego i pobjeđivati.

A takvo što je najavio i direktor Hrvatskog skijaškog saveza, ujedno i direktor reprezentacije, Vedran Pavlek.

- Nakon prethodnih sezona letvica je podignuta visoko no ja vjerujem da će naši skijaši i skijašice dospijevati na postolja, osvajati medalje ali i Globuse. Nemoguće je da sve to dođe u jednom sezoni ali vjerujem da će se ovo u narednim sezonama dogoditi. A pred nama je posebna, olimpijska, sezona pri čemu treba znati da je nemoguće biti u formi u listopadu, prosincu i siječnju a potom i na Olimpijskim igrama. I zato ciljamo da najbolju formu imamo u prosincu i siječnju a da ove prve utrke prođemo sa solidnim rezultatima. Ne radimo nikakav pritisak na natjecatelje, ne opterećujemo ih posebnim očekivanjima, naročito ne od prve utrke u Söldenu.

A u ovom austrijskom skijalištu u kojem se tradicionalno otvara sezona skijat će samo Zrinka Ljutić i Filip Zubčić jer se vozi samo veleslalom. A oni će nastupiti i u Leviju 15. i 16. studenog gdje će im se pridružiti slalomaši Leona Popović, Istok Rodeš, Samuel Kolega te Tvrtko Ljutić, član B reprezentacije, koji će tek povremeno voziti utrke Svjetskog kupa.

Za razliku od ostalih, koji su prošlu sezonu završili zdravi, s Leonom Popović to nije bio slučaj.

- Moje pripreme su bile malo drugačije jer sam se oporavljala od ozljede uz jako puno rehabilitacijskih vježbi. Zadovoljni smo s time kako se taj proces odvijao i ja već polako gradim formu koju ću, nadam se, uloviti kroz sezonu. Dakako, u Leviju moja sportska forma baš i neće biti najbolja ali ću probati dati sve od sebe.

Ono što pak raduje Samuela Kolegu jest sljedeće:

- Prošle sezone sam izborio prvo postolje a ono što me ohrabruje jest da je iz sezone u sezonu moj napredak bio vidljiv.

Optimistično je zvučao i nekadašnji svjetski juniorski prvak, danas 29-godišnjak, Istok Rodeš koji je ovog ljeta u obitelji imao smrtni slučaj koji ga je neko vrijeme izbacio iz takta. No, Istok se brzo vratio treninzima koristeći baš te trenutke kako bi zaboravio na veliki obiteljski gubitak.

- Čak mi je i odgovaralo da što više treniram samo da na to što manje mislim. Meni se čini da se ovog časa bolje skijam nego što je to bilo prošle godine u ovo vrijeme.

Inače, Rodeš je zamolio ako bi s njim na utrkama mogao biti i Ivica Kostelić s čime se složio i njegov trener Mirko Kvastek.

- S trenerom Kvastekom sam jako dugo i osjetio sam da bi mi dobro došlo još neko mišljenje, još neki pogled. Uostalom, čim je Ivica pogledao snimke mojih vožnji čini se da je pronašao razlog zašto sam najviše vremena gubio između dva zavoja.

Direktor Pavlek pojasnio je da je Tvrtko Ljutić slika priče o neprestanom ulaganju u hrvatsko skijanje:

- Ja vidim da se on dobro razvija i vjerujem da Tvrtko u ovoj ili nekoj od sljedećih sezona može eksplodirati. On će i dalje biti u B reprezentaciji u kojoj su još Roko Begović i Ziggy Vrdoljak koji je na Europskim igrama mladih osvojio medalju. C reprezetaciji, u kojoj je Hrvoje Ljutić, priključili smo Piu Vučinić.

Poželio je na koncu Pavlek ovo:

- Želim da nam sezona bude zdrava, bez ozljeda, i ako tako bude vjerujem da će se ostvaraiti postolja, pobjede, medalje...