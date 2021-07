UŽIVO: Stižu li nam nove medalje?

Još odličnih vijesti iz Tokija! Ivan Šapina se plasirao u četvrfinale u kategoriji do 80 kilograma! >>> OPŠIRNIJE

RASPORED ZA DANAS

JEDRENJE - Elena Voroboeva nastupit će u dva plova klase Laser Radial od 5.05 do 7.00 sati, Tonči Stipanović nastupit će u dva plova klase Laser od 5.15 do 7.00 sati, Šime i Mihovil Fantela nastupit će u tri plova klase 49-er od 7.50 do 10.00 sati PLIVANJE - Nikola Miljenić nastupit će u kvalifikacijama na 100m slobodno u 12.02 sati STRELJAŠTVO - Snježana Pejčić i Petar Gorša nastupit će u mješovitim parovima zračne puške 10m, kvalifikacije u 6.15 sati, eventualno finale u 8.15 sati TAEKWONDO - Ivan Šapina nastupit će u kategoriji preko 80kg od 3.15 sati TENIS - Donna Vekić igrat će u 2. kolu u pojedinačnoj konkurenciji protiv Bjeloruskinje Arine Sabalenke, Nikola Mektić i Mate Pavić će u 2. kolu muških parova igrati protiv Talijana Lorenza Musettija i Lorenza Sonega, a Marin Čilić i Ivan Dodig protiv Amerikanaca Rajeeva Rama i Francesa Tiafoea od 4.00 sata VATERPOLO - Utakmica 2. kola skupine B Hrvatska - Australija u 12.50 sati >>> OPŠIRNIJE