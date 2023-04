UŽIVO Bišćan: Dinamo je veliki izazov i moj najveći posao u karijeri. Moramo pod hitno početi pobjeđivati

Novi trener zagrebačkog Dinama Igor Bišćan danas će od 13 sati održati prvu pressicu kao šef stručnog stožera plavih. Bivši trener Rijeke i Olimpije te izbornik mlade reprezentacije naslijedio je Antu Čačića koji je sporazumno raskinuo ugovor s hrvatskim prvakom poslije ispadanja iz Kupa od Šibenika. Dinamo u sklopu 28. kola gostuje kod Lokomotive u Kranjčevićevoj od 17 sati i pobjeda u gradskom derbiju im je imperativ. Hajduk se približio na sedam bodova zaostatka i opet učinio prvenstvo zanimljivim.

S 15 trofeja Bišćan je četvrti najtrofejniji igrač u povijesti Dinama. Više trofeja od njega u plavom su dresu osvojili samo Arijan Ademi (21) te Tomislav Butina i Mihael Mikić (16).

- Sretan sam i uzbuđen što sam ovdje. Povezan sam s Dinamom otkad znam za sebe, biti igrač je Dinama je velika čast. Biti trener Dinama je poseban osjećaj, velika čast ali i velika odgovornost. Vjerujem u momčad i stručni stožer te da ćemo biti uspješan, a znamo što to znači: pobjeđivati i osvajati trofeje.

- Lokomotiva? Utakmica sa zahtjevnim protivnikom koja dolazi u nezgodno vrijeme. Momčad nije u idealnom stanju, teško je govoriti o ozbilnjim promjenama, imamo danas prvi trening i nadam se da ćemo prouzročiti pozitivnu reakciju. Kroz par razgovora nastojat ćemo se što bolje pripremiti za utakmicu. Lokomotivine utakmice su dosta zanimljive i pune prilika, ali mi znamo koliko smo dobri kada samo na nivou. Ako izvučemo maksimum od sebe, onda ćemo biti dobri i napraviti rezultat.

- Bilo mi je teško napustiti mladu reprezentaciju, ali takve odluke se moraju donijeti u životu. Zov Dinama se ne može odbiti, prevagnulo je to što je ovo nešto veće i bitnije, Dinamo mi je pri srcu. Zahvalio bih se Savezu i predsjedniku Kustiću na jako lijepe četiri i pol godine.

- Dinamo je veliki izazov za mene, ali vjerujem u klub i momčad. Da je sve idealno, ne bi sada sjedio pred ovdje pred vama. Osvojiti prvenstvo je naš glavni cilj, ali ne treba gledati previše u budućnosti. Treba gledati utakmicu po utakmicu i to nije nikakav klišej. Vjerujem da ćemo okrenuti negativni trend rezultata i lošijih rezultata i da ćemo bolje izgledati.

- Stručni stožer? Cijeli iz mlade reprezentacije, Renato Pilipović i Ante Tomić kao pomoćni treneri te trener vratara Darko Staneković. Još ćemo vidjeti koga ćemo priključiti,. morate mi dati malo vremena da pohvatam sve konce. Nema vremena za sve, a u isto vrijeme treba pripremati utakmicu.

- Dinamo je daleko najveći posao koji sam imao prilike raditi, postoji pozitivna nervoza i jedva čekam da sve to skupa krene. Mnoge igrače znam iz mlade selekcije i to će biti od pomoći, ali trebamo provesti vrijeme zajedno neko vrijeme i upoznati se. Promjene u klubu? Bilo je neminovno da do njih dođe, drago mi je da smo pozitivno prihvaćeni, početna podrška je jako bitna jer situacija nije jednostavna. Moramo biti realni i znati kako stvari funkcioniraju, a posebno kada pričamo o Dinamu. Nema puno kredita kod vas novinara i navijača.

- Vjerujem da su dečki svjesni ozbiljnosti situacije i da će ova promjena pozitivno utjecati. Moja vizija i Čačićeva? Moram priznati da nikada nisam razgovarao s njim o viziji. Znate me dovoljno dugo da znate kakav sam trener i koji su moji zahtjevi. Sve druge stvari su pitanje talenta i sposobnosti koje moraju biti uklopljenje u kolektiv. Moramo znati da se nalazimo u Dinamu i trenutku kada nema vremena za eksperimente i isprobavanje stvari. Moramo pod hitno početi postizati dobre rezultate.

- Rampa na izlazne transfere? Treba se znati tko je za što zadužen u klubu. Ali isto tako trebamo biti svjesni kako je klub funkcionirao godinama. Livaković i Petković su stožerni igrači čije želje treba respektirati, ne znam njihove želje, ali znam da su bitni članovi ekipe i volio bih da ostanu ovdje.

- Hajduk? Najbliža pratnja i na neki način su se vratili u utrku za prvaka. Sigurno su dobili vjetar u leđa, najvećem konkurentu nije pametno pružiti takvu šansu. Mi smo svjesni da imamo osjetnu bodovnu prednost, ali ne smjemo se time zavaravati.