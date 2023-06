UŽIVO Dalić: Hrvatska je postala svjetska velesila. Trebamo uzeti zlato za mene, Modrića i Perišića

Hrvatska nogometna reprezentacija sutra od 20:45 sati igra za svoj prvi trofej u povijesti. U finalu Lige nacija vatrene čeka španjolska furija koja je u polufinalu slavila protiv Italije. Izabranici Zlatka Dalića motivirani su i spremni da podignu pehar usred Rotterdama gdje vlada sjajna atmosfera jer ima mnoštvo naših navijača. U 16 sati počinje posljednja presica uoči utakmice finala, a na njoj će biti izbornik Zlatko Dalić i Ivan Perišić.

- Svi su zdravi, svi su spremni i dobro i na sve može računati u finalu. Velika utakmica. Vidjet ćemo hoćemo li što mijenjati. Napravit ćemo analizu protivnika još jednom, no ne sumnjam da ćemo dati maksimum. Vidjet ćemo hoće li to biti dovoljno za prvo mjesto. Želimo uživati u nogometu i finalu - kazao je u uvodu Dalić.

- Bit će sigurno teška utakmica. Španjolska ima veznjake koji su najbolji na svijetu, ali kad pogledate naše, naših prvih 11 i onih koji su na klupi, nemamo straha. Znamo da ćemo odigrati dobru utakmicu - smatra Perišić.

- Pripremit ćemo se na najbolji način. Analizirali smo suparnika, napravit ćemo to ponovno večeras i bit ćemo spremni. Nadamo se da ćemo riješiti utakmicu u 90 minuta, no naviknuti smo na produžetke, u njima se osjećamo moćno. Što se penala tiče, vježbali smo ih i ako dođe do njih bit ćemo spremni. Potrošili smo se u utakmici s Nizozemskom, no puno smo puta dokazali da se možemo vratiti. Ako dođe do produžetaka, bit ćemo spremni - dodao je Ivan.

- Znate kakav je moj stav bio prije o ovom natjecanju, no to se promijenilo. Ima značaj. Slijedi nam velika utakmica i napravit ćemo sve. To što su i drugi došli s najjačim reprezentacijama pokazuje kakvo je ovo natjecanje - poručuje izbornik.

- Španjolska uvijek igra istim stilom, znamo što nas očekuje. Imamo iskustva s Europskog prvenstva kad smo izgubili u produžecima. Čvrsti pojedinci, kvalitetan nogomet, igrači koji pokušavaju stvoriti višak preko bokova. Sve smo prošli, sve smo vidjeli. Budemo li na razini kakvoj smo bili protiv Nizozemske, možemo se suprotstaviti. Želimo biti konkurentni - kratko je analizirao Dalić.

- Kostur naše momčadi već je dugo isti. Igramo zajedno već dugo, a Španjolska ima nove igrače. Oni igraju u velikim klubovima, no mi smo dugo na okupu. Osvojili smo srebro i broncu, idemo po ono što nam nedostaje. Protiv Španjolske skoro nitko nije favorit, no jedva čekamo utakmicu - rekao je Perišić.

- Čuo sam da su naši navijači pokupovali ulaznice, očekujemo dvije trećine stadiona i podršku. Oni nas guraju. Volim se koncentrirati na utakmicu, ali ne možeš pobjeći od videa čim otvoriš mobitel. To ti daje motiv više - izjavio je Perišić, a Dalić nadodao:

- To znači da ova reprezentacija vrijedi u svakom smislu, da je vole. Ako dovedeš 25.000 Hrvata u Rotterdam, onda znaš da vrijediš. Hrvatska je postala prava nogometna velesila. Šanse su 50:50. Drugačiije ćemo se postaviti nego u polufinalu, ali ne možemo govoriti o tome tko je favorit. Igračima ću reći da uživaju i da kroz taj užitak i veselje naprave rezultat.

- Luka svaki trening radi maksimalno, kao i ostali stariji igrači, Perišić, Brozović, Vida. On svemu pristupa ozbiljno i to mu se vraća na najbolji mogući način. Stariji nas nose kroz tu priču, a kruna bi bila da uzmemo to zlato. To trebamo napraviti za Luku, Ivana, mene, navijače - zaključio je Dalić.