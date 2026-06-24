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TRENUTAK ZA PAMĆENJE

Luka Modrić je upravo postao 'nogometni besmrtnik'

FIFA World Cup 2026 - Group L - England v Croatia
Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS
1/3
VL
Autor
Mateja Papić
24.06.2026.
u 01:10

U večeri kada je cijela Hrvatska strepila nad sudbinom reprezentacije na Svjetskom prvenstvu, kapetan Luka Modrić ispisao je povijest

Hrvatski reprezentativni kapetan Luka Modrić u utakmici 2. kola skupine L Svjetskog nogometnog prvenstva protiv Paname upisao je svoj 200. nastup za nacionalnu vrstu. Ovim je dosegnuo brojku kojom su se u povijesti nogometa mogli pohvaliti samo Lionel Messi, Cristiano Ronaldo i Bader Al-Mutawa.

Modrić je svoj reprezentativni debi ostvario 1. ožujka 2006. godine u prijateljskoj utakmici protiv Argentine. Tijekom proteklih dvadeset godina nastupio je na pet svjetskih prvenstava, predvodivši Hrvatsku do srebra i bronce. Na SP-u u Rusiji Modrić je osvojio i Zlatnu loptu koja se dodjeljuje najboljem igraču turnira. 

Spomenimo i da je Modrić za U-17 reprezentaciji upisao 2 nastupa, dok je u U-18 selekciji skupio 7 nastupa. Za U-19 reprezentaciju nastupio je 11 puta uz jedan pogodak, a u U-21 momčadi zabilježio je 15 nastupa i 2 pogotka. Debi za seniorsku reprezentaciju Hrvatske upisao je 2006. godine, a od tada je za A selekciju odigrao ukupno 200 utakmica i postigao 29 pogodaka.

Da podsjetimo, uoči susreta Hrvatske i Paname situacija u skupini L dodatno se zakomplicirala nakon što su Engleska i Gana odigrale utakmicu bez pogodaka (0:0), pa obje reprezentacije sada imaju po četiri boda, dok Hrvatska i Panama u međusobni dvoboj ulaze bez osvojenog boda nakon prvog kola. Matematički gledano, pobjeda Hrvatske protiv Paname donijela bi prva tri boda na turniru i otvorila realnu borbu za prolazak u nokaut-fazu, pri čemu bi u posljednjem kolu protiv Gane za izravan plasman bila potrebna nova pobjeda, dok bi u određenim kombinacijama gol-razlike i remi mogao biti dovoljan za plasman među najbolje trećeplasirane reprezentacije.

Prijateljska utakmica Hrvatske i Slovenije
07.06.2026., stadion NK Varteks, Varazdin - Prijateljska utakmica uoci FIFA Svjetskog prvenstva, Hrvatska - Slovenija. Luka Modric Photo: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

U slučaju remija protiv Paname, Hrvatska bi stigla do jednog boda i u tom bi scenariju za prolazak dalje bila nužna pobjeda nad Ganom u posljednjem kolu grupne faze. Poraz od Paname značio bi ostanak bez bodova nakon dvije utakmice i, s obzirom na već osvojen bodovni kapital Engleske i Gane, vrlo vjerojatno i matematičko ispadanje prije posljednjeg kola. U svakom slučaju, Hrvatskoj je protiv Paname potreban pozitivan rezultat kako bi zadržala realne izglede za plasman u osminu finala Svjetskog prvenstva.

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FIFA World Cup 2026 - Group L - England v Croatia
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hrvatska nogometna reprezentacija Luka Modrić

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