Hrvatska je Olmu drugi dom, no već nas je jednom izbacio

Posljednjeg dana srpnja 2014. godine tada 16-godišnji Dani Olmo potpisao je za Dinamo, mladi igrač došao je iz Barcelone na opće iznenađenje jer je tamo bio i kapetan mlade momčadi te u selekcijama Španjolske. Stoga čuđenje zbog njegova dolaska u Dinamo nije bilo iznenađujuće.

Dinamo mi je bio najbolja opcija

- Razlog mog dolaska u Dinamo vrlo je jednostavan, to je bila najbolja opcija za moj nogometni razvoj. U Dinamu su sjajni uvjeti za mlade igrače, odlično se radi i mladi igrači rano dobiju priliku u seniorskom nogometu. Sjeli su moji roditelji, zastupnici i ljudi iz kluba i ubrzo shvatili kako svi žele isto za mene i moju karijeru, tako da je zapravo odluka bila lagana - rekao je nakon potpisivanja ugovora s plavima Olmo.

GALERIJA Hrvatska pobijedila Nizozemsku 4:2 u polufinalu Lige nacija

Proslijeđen je u drugu momčad plavih, tadašnji trener te momčadi Sreten Ćuk poveo ga je na prijateljsku utakmicu u Sisak, no prije početka utakmice stigla je informacija da ipak neće igrati, da ga treba sačuvati za utakmicu protiv čvrste Segeste, a i Barcelona je još pokušavala vratiti svog sina. Olmo je veći dio utakmice sjedio na klupi, pa malo stajao uz travnjak, onda malo vodio loptu oko igrališta. No, Ćuk je ipak odlučio dečku dati posljednjih sedam minuta tog 2. kolovoza 2014. godine. Pokušali smo s njim razgovarati, ali jasno da hrvatski nije znao, a nije mu baš išao ni engleski, ali nekako nam je uspio reći da je sretan što je u Dinamu.

Dvije godine kasnije, Olmo je potpisao profesionalni ugovor s plavima, jako brzo probio se do prve momčadi, a nije mu dugo trebalo da postane i stalni član udarne postave, u kojoj je polako postajao ključni igrač. Barcelona ni tada nije mirovala, nudila je nekoliko milijuna eura za njegov povratak, no Dinamo je samo odmahnuo rukom, a Dani je sve više postajao zagrebački dečko. Tih i skroman, uvijek se trudio, želio se i uklopiti, uzeo je učitelje engleskog i hrvatskog jezika i kad je postao prava zvijezda plavih s njim smo napravili nekoliko intervjua, razgovarajući na hrvatskom jeziku.

VEZANI ČLANCI:

S dobrim partijama, ponovno se upalilo zanimanje za njega u Španjolskoj, preko Dinama zaradio je poziv u mladu reprezentaciju i bio je jako sretan, igrao je odlično i u "maloj furiji", no trebali ste tek vidjeti sreću kada ga je tadašnji izbornik Luis Enrique pozvao u A-vrstu. Koliko je bio omiljen u Dinamovoj svlačionici govori i to da su mu zbog tog poziva plavi prije treninga napravili špalir kako bi mu čestitali.

Možemo jedino žaliti što nije zaigrao za hrvatsku reprezentaciju, bilo je nekih opcija, no naš se savez nije baš potrudio, a teško bi se to i realiziralo jer je Olmo oduvijek želio igrati za Španjolsku.

Na jednima od ljetnih priprema plavih u Sloveniji trener Nenad Bjelica bio je objektivan:

- Naravno da bih volio da Dani ostane s nama, ali, objektivno, teško ćemo ga moći zadržati.

GALERIJA Čudesna atmosfera na stadionu u Rotterdamu: Više od 20 tisuća Hrvata nadglasalo domaćine

No, ostao je španjolski reprezentativc do siječnja 2020. godine, te otišao u Leipzig iako su o njemu govorili i puno zvučniji klubovi. No, Dani Olmo, njegova obitelj pa i zastupnik Andy Bara željeli su da Dani ode u klub u kojem će odmah igrati i razvijati se. I to se, kao i ona prva odluka o prelasku iz Barcelone u Dinamo, pokazalo dobrim. Olmo je igrao odlično i stalno se baratalo s imenima najvećih svjetskih klubova, već 2021. navodno je Leipzig odbio 58 milijuna eura od Barcelone za Olma tražeći 75.

Olmo je i sad kad je europska zvijezda ostao vezan uz Dinamo, Zagreb i Hrvatsku, uvijek je isticao da mu je ovdje drugi dom. I uvijek je pratio što radi Dinamo, kako igra Hrvatska, a često je i svraćao u Zagreb ako nije išao kući u Kataloniju, u svoju Terassu, gdje je i počeo igrati nogomet.

Dani Olmo po drugi će put u dresu Španjolske igrati protiv Hrvatske. Koliko god nam Olmo bio drag, on je u osmini finala Europskog prvenstva 2021. na stadionu Parken Hrvatsku poslao kući. U toj ludoj utakmici Hrvatska je gubila 1:3, da bi Oršić u 85. i Pašalić u sudačkoj nadoknadi izjednačili na 3:3, no zatim je Olmo, koji je ušao u igru u 71. minuti, u produžetku asistirao prvo Morati u 100. minuti, a potom i Oyarzabalu u 103. za pobjedu Španjolske 5:3.

VEZANI ČLANCI:

U nedjelju će se Hrvatska ponovno sresti s Olmom i Španjolskom, sada u finalu Lige nacija. Možda bi za našu vrstu bilo bolje da Dani ne igra, kao što zbog ozljede nije igrao ni u polufinalu i pobjedi nad Italijom.

Mogao bi igrati u nedjelju

- Imao sam manjih problema prije nekoliko dana i nisam mogao igrati protiv Italije. Nadam se da ću do nedjelje biti dobro - rekao je Olmo koji je u kontaktu s našim igračima, pogotovu s Joškom Gvardiolom kojeg u Nizozemskoj nema zbog ozljede. Uostalom, suigrači su u Leipzigu, no čuo se i s Majerom te najavio pozive i drugim igračima.

Naravno da je gledao utakmicu Hrvatska - Nizozemska. - Bila je to dobra utakmica za gledanje, pa i zbog produžetka. Želim čestitati Hrvatskoj na finalu, ali i mi ćemo biti tamo, pa neka pobijedi bolji - rekao je Olmo.

Ove sezone puno se nagađalo o tome što će biti s Olmom, na kraju se ipak dogovorio s Leipzigom i potpisao novi ugovor. Tako je pomogao i Dinamu, jer da je otišao prije tog potpisa, Dinamo ne bi dobio gotovo ništa od tog transfera. Navodno mu je sad izlazna klauzula 60 milijuna eura. Iz Maksimira otišao je za 29 milijuna eura, a Dinamo ima pravo na 20 posto od razlike od idućeg transfera. Stoga, bude li Olmo otišao iz Leipziga za tih 60 milijuna, plavi će dobiti 20 posto od 31 milijun eura, odnosno više od šest milijuna eura.

VIDEO Modrić: 'Bilo je infarktnih utakmica i na Svjetskom i Europskom. Ova je bila jedna od njih'