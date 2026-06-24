Novinar BBC-ja nije vjerovao što vidi i čuje nakon pogotka Budimira: 'Pogledajte što navijači rade. O, moj Bože!'

Hrvatski navijači u Torontu dugo su čekali trenutak za slavlje. Tijekom prvog poluvremena utakmice Hrvatske i Paname atmosfera na stadionu bila je ispunjena nervozom i tišinom, u skladu s predstavom vatrenih koji su teško pronalazili put prema protivničkom golu. No sve se promijenilo u 54. minuti kada je Ante Budimir pogodio za vodstvo Hrvatske.

Pogodak napadača hrvatske reprezentacije izazvao je pravu erupciju oduševljenja na tribinama. Navijači, koji su do tada strpljivo čekali bilo kakav razlog za slavlje, u sekundi su podigli atmosferu na stadionu u Torontu. Poseban dojam ostavio je taj trenutak i na novinara BBC-ja Neila Johnstona, koji se javio izravno sa stadiona. „Samo poslušajte tu buku! O, moj Bože. Hrvatski navijači skaču od sreće jer ovaj gol mijenja sve. Ako Hrvatska ovdje završi posao i u subotu pobijedi Ganu, marširat će u nokaut-fazu“, napisao je Johnston za BBC.

Hrvatska je na kraju slavila protiv Paname 1-0 i osvojila prve bodove na Svjetskom prvenstvu. Jedini pogodak postigao je Budimir u 54. minuti nakon akcije po desnoj strani u kojoj su sudjelovali Josip Stanišić i Marco Pašalić. Pašalić je atraktivnim potezom petom pronašao Stanišića, koji je ubacio loptu kroz peterac, a panamski vratar Orlando Mosquera nije dobro reagirao. Budimir je iskoristio pogrešku i poslao loptu u mrežu.

Hrvatska je nakon gola mogla doći i do povećanja vodstva. Samo tri minute kasnije Luka Modrić osvojio je loptu i pokrenuo kontranapad, a Marco Pašalić našao se sam pred vratima Paname, no Mosquera je obranio njegov udarac. Lopta se ponovno odbila do Pašalića, ali njegov drugi pokušaj završio je iznad gola.

Pobjedom je Hrvatska stigla do tri boda i trenutačno zauzima treće mjesto u skupini L, dok je Panama ostala bez bodova. U drugom susretu skupine Engleska i Gana odigrale su 0-0 pa obje reprezentacije imaju po četiri boda. U posljednjem kolu 27. lipnja Hrvatska će igrati protiv Gane, dok se sastaju i Engleska i Panama. Upravo će ti susreti odlučiti konačan rasplet skupine i putnike u nokaut-fazu.