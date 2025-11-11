Vušković: Farski Otoci su pokazali da su dobar protivnik, već su nas namučili

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u petak od 20:45 očekuje sedma i pretposljendnja utakmica u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Protivnik vatrenih na riječkoj Rujevici bit će Farski Otoci, reprezentacija koju su izabranici Zlatka Dalića svladali u prvoj utakmici u Torshavnu s 1:0 u rujnu.

Jedini pogodak na utakmici zabio je tada Andrej Kramarić na asistenciju Ante Budimira. Farski Otoci nakon toga su nanizali tri pobjede peotiv Gibraltara, Crne Gore i Češke koja je u toj utakmici bila veliki favorit kao što će biti i vatreni u petak. Protivnik nije nimalo bezazlen, ali vatrenima je za plasman na prvenstvo dovoljan samo jedan bod iz posljednja dva kola.

Utakmicu najavljuju povratnik u hrvatsku reprezentaciju nakon dvije godine izbivanja, Petar Musa i sjajni mladi branič njemačkog HSV-a Luka Vušković.

Luka Vušković je za početak otkrio da jedva čeka krenuti od prve minute protiv Farskih Otoka.

- Pričao sam s izbornikom, stvarno je velika čast. Ukazao mi je veliko povjerenje, nadam se da ću odigrati dobru utakmicu i pomoći ekipi što je više moguće i idemo osigurati Svjetsko prvenstvo.

Podijelio je i dojmove iz svog kluba HSV-a gdje igra na posudbi iz Tottenhama.

- Zadovoljan sam sa svime, suigrači su super, treneri me podržavaju. Kad napravim gešku svi stanu iza mene. Nemam stvarno ni jednu riječ protiv kluba, navijača, lige...

Osvrnuo se i na protivnika u petak:

- Pokazali su protiv nas i Češke da su jako dobar protivnik. Namučili su nas, ali nadamo se da ćemo mi biti pravi, da ćemo uzeti utakmicu u svoje ruke.

Potom su krenula pitanja i za povratnika Petra Musu koji je upitan može li biti pojačanje u napadu koje Dalić traži.

- Nije me bilo neko vrijeme, dvije godine. Vratio sam se, čast i ponos je biti opet dio ove ekipe. Znam da je velika konkurencija, ali evo vraćam se. Imam puno više minuta nego kada sam zadnji put bio tu. Nova iskustva, nova liga, na meni je samo da radim i vdjet ćemo.

Podcjenjuju li se vaše sjajne brojke jer igrate u Americi?

- Ne bih baš rekao da se podcjenjuju. Ima jako puno dobrih igrača, nije to više liga za igrače pred kraj karijere. Dolazi jako puno mladih igrača, razvija se dosta iz godine u godinu. Dosta je zahtjevna, mislim da sam imao dobru sezonu. Drago mi je da sam se ponovno nametnuo izborniku.

Prvijenac za reprezentaciju?

- Meni je kao prvo iznimno drago da sam se vratio. To je potvrda rada i truda koji sam uložio, vjerujem da će biti ubrzo, ali presretan sam da sam se vratio. Radit ću da dođe što prije.

Jeste li s obzirom na formu možda poziv očekivali i ranije?

- Mislim da svaki igrač koji igra na dobroj razini očekuje da bude dio reprezentacije, ali nisam se time previše zamarao. Fokusirao sam se na sebe, da imam što bolji učinak, što bolji rezultat s ekipom. Na meni je sad da radim sto posto, ovo mi je potvrda dvije dobre sezone u Dallasu.

Mislite li da ćete biti bliže putovanju na prvenstvo ako se vratite u Europu?

- Mislim da bih bio bliže što se tiče putovanja. Ne znam, zavisi kako tko gleda. Smatram da je MLS jako dobra liga, da je napredovala jako puno zadnjih par godina i da ima još prostora za napredak.