UŽIVO OD 20:45 Barca nakon 87 godina ima priliku prestići Real

Večeras će na Santiago Bernabéuu (20.45, Sportklub 1) po treći put u samo mjesec dana te drugi put u svega četiri dana snage odmjeriti Barcelona i Real. Na travnjaku će se naći noge koje ukupno vrijede gotovo dvije milijarde eura, kolika je zajednička vrijednost skupocjenih nogometaša ova dva kluba prema procjeni Transfermarkta.

Barcelona je vodeća u španjolskom prvenstvu, ima sedam bodova više od Atlética te čak deset od Reala, u odličnoj je formi i zbog toga je favorit u večerašnjem susretu, bez obzira na to što će opet biti u ulozi gosta.

Pogotovo nakon što je u srijedu na tom istom stadionu s 3:0 slavila protiv kraljevskog kluba i plasirala se u finale Kraljeva kupa. No trener Reala Santiago Solari i uoči novog dvoboja tvrdi da on nije nezadovoljan predstavom svojih igrača u Kupu.

Vraća se Mourinho?

– I dalje sam mišljenja da smo mi odigrali dobru utakmicu, ali nismo imali sreće. Barcelona je stvorila jako malo prilika, što je znak da smo mi napravili puno toga dobroga. Na našu žalost, sve što su puknuli im je ušlo. U nekoj drugoj utakmici to se ne bi dogodilo, a mi bismo neku od brojnih prilika koje smo imali realizirali i plasirali se u finale. No, to je iza nas i treba to zaboraviti – rekao je Solari pa dodao:

– Pred nama je novi dvoboj i iz njega želimo izaći kao pobjednici. Moji igrači su profesionalci i navikli su igrati jake dvoboje u kratkom razdoblju. U svakom susretu igramo na pobjedu, bez obzira na to radi li se o Barci li nekom drugom. Tako će biti i večeras – samouvjereno govori Solari, iako mu situacija nije bajna. Prema pisanju španjolskih medija, poraz od Barce definitivno bi značio da će na kraju sezone postati bivši. Štoviše, predsjednik kluba Florentino Pérez navodno mu već sad traži zamjenika. A tko bi to mogao biti, možda zna bivši čelnik kluba Ramón Calderón.

- Imam neki osjećaj, čak i nešto više od osjećaja, da će sljedeće sezone na klupi Reala ponovno sjediti José Mourinho - napisao je na Twitteru Calderón i tako na društvenim mrežama pokrenuo raspravu. Navijači Reala oko toga su podijeljeni...

I dok će se o novom treneru seniorske momčadi najvjerojatnije govoriti na kraju sezone, o treneru mlade momčadi madridskog kluba puno se toga govorilo između ova dva sraza s Barcom. Álvaro Benito je, naime, dobio otkaz, a zamijenit će ga legendarni Raúl González. Razlog? Nakon što je Real u srijedu teško poražen od Barce, Benito je žestoko kritizirao igrače, posebno Casemira i Kroosa. To je platio – glavom!

Strpljivi Rakitić

I dok kraljevi puni briga čekaju Katalonce, na drugoj strani vlada potpuni mir. Trener Ernesto Valverde dobio je novi ugovor koji vrijedi do ljeta 2012. godine i već je počeo slagati igračku križaljku.

Tiče se to i Ivana Rakitića, sjajnog hrvatskog nogometaša kojeg se proteklih dana povezivalo s Interom. Talijani su pisali kako će se Raketa na kraju sezone priključiti Brozoviću i Perišiću (a možda i Vrsaljku ako Inter otkupi ugovor), ali Mundo Deportivo i Marca jučer su pisali da se to neće dogoditi. Naime, prema njihovu pisanju, Valverde je hrvatskom nogometašu rekao da mu je iznimno važan i zamolio ga za strpljenje oko novog ugovora, na što je Ivan i pristao.

– Uživam živjeti u Španjolskoj. Nažalost, ne mogu tražiti državljanstvo jer već imam dva, ali siguran sam da ću ostati ovdje. Moja obitelj je sretna tako da mi opcija ostanka ovdje savršeno odgovara. Uživam u Barci i nemam druge planove – potvrdio je i Rakitić.

Sve je, dakle, idilično kod lidera prvenstva koji će večeras imati priliku koju je čekao punih 87 godina. Naime, slavljem u srijedu Barca je došla do 95. pobjede u međusobnim ogledima i po tome se izjednačila s Realom pa bi ga napokon mogla i prestići.

Najavljeni sastavi:

Real Madrid XI: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Reguilon; Kroos, Modric, Casemiro; Bale, Benzema, Vinicius Jr

Barcelona XI: Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Messi, Luis Suárez, Dembélé.