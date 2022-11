VIDEO Jurčević: Tri pozicije u momčadi ostale su otvorene, Srbija može napraviti veliko iznenađenje

Proslavljeni hrvatski nogometaš Nikola Jurčević gostovat će u studiju Večernjeg TV-a, a voditelj će biti novinar Željko Janković.

Nekadašnji trener Dinama i pomoćnik Slavenu Bilić u West Hamu, Bešiktaš te Lokomotivu, govorit će o hrvatskoj reprezentaciji te šansama na predstojećem SP-u.

Što smo vidjeli u ovih 90 minuta protiv Saudijske Arabije?

- Ako pričamo o nekom nogometnom smislu, nismo vidjeli puno, vidjeli smo jednu rezerviranu igru, pomalo ovako haklerski. Nismo bili na visokom nivou, ali smo pobijedili. Ovo možda zvuči kritički, ali nismo utakmicu doživjeli 'generalku', više smo igrali da osjetimo podneblje, kao što nije bila ni prva momčad. Htio je viditi prije svega koliko može Brozović i da najvažniji igrači osjete klimu i teren. Da je ovo bila prva postava, onda bi bili zabrinutiji, no ovo je bilo za zaborav.

Dakle, ovo nije relevantan pokazatelj stvarne situacije?

- Nije jer nismo se nametnuli i ne možemo nikoga idzvojiti. Srećom, pobjedili smo, ali mi moramo u svaku utakmicu ući na pravi način. Hrvatska reprezentacija uvijek je imala dva lica: kada uđemo bez naboja i kada smo maksimano 'napaljeni'. Kada je najvažnije i kada smo motivnirani, onda smo reprezentacija koja može s najboljima. Kada smo 'galvanizirani', onda dobijamo i one najjače (Francusku u Ligi nacija). Odigrana je u nekom ambijentu beznačajne utakmice, cijeli ambijent je bio siromašan i nije bio doživljaj da uskoro počinje SP.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL 16.11.2022. Zagreb- Nikola Jucevic, bivsi nogometas. Photo: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL Photo: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Kada govorimo o kompoziciji igre, jako bitan je Brozović, kako Vam izgleda nakon stanke?

- Mislim da je on toliko kvalitetan i iskusan igrač, da uz prirodnu spremnost izgleda potpuno spreman. Sada kad dođe najvažnije utakmica, na Brozoviću se neće vidjeti tragovi pauze. Jako mu je ova utakmica dobro došla da osjeti ritam i teren. On je igrač koji čuva leđa Modriću i Brozoviću, daje stabilnost momčadi.

Vidjeli smo specifične vremenske uvjete, organizatori najavljuju klimtizirane stadione...

Znao sam da je toliko toplo, ali nisam znao da je baš 30-tak stupnjeva. To je još jedan detalj koji ošamuti igrače i nema pravog podržaja. Bit će ovo sve novo za nas, kada se probudimo da gledamo utakmicu, no klima bi trebalo svakako olakšati igračima. Vremenska zona je također problematična, alik kako nama, tako i ostalima. Ovo je definitivno specifično SP zbog zimskog termina. Nema više priprema od tri tjedna i ljetne pauze. Bit će to ritam kao srijeda-subota, igrači bi trebali biti u boljoj formi i manje iscijeđeni, no situacija je dosta neobična. Ali, na kraju ćemo davati ocjene kako je to sve skupa izgledalo.

Ozračje oko repezentacije ja jako dobro?

- Jako je dobro, veliki optimizam je prisutan i jako mi je drago da smo dobili S. Arabiju. Sreća da smo dobili utakmicu, pobjedom nastavljamo uspješan pobjednički niz još iz Lige nacija. Strašno je bitno da držimo optimizam, u javnosti se sve čini jako dobro, izbornik je najavio da mu je većina momčadi poznato. Imamo zalog za optimizam, zbog rejtinga bi trebali proći prvi krug (skupinu). - kaže Jurčević pa nastavlja:

- Sada je jako bitna jedna dobra psihološka priprema jer igrači iz dana u dan postaju sve nervozniji, na dajnašnjoj utakmici se vidjelo da se igrači pomalo čuvaju. Kao da su već misliima na Maroku pa se ne žele povrijediti, pa ne ulaze u duele i to. Kako se približava SP, osluškuje se u Hrvatskoj što kažu navijači i što pišu mediji pa dolazi do nervoze. Tu je jako bitno iskustvo ovih igrača što su prošli 5-6 velikih natjecanja.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL 16.11.2022. Zagreb- Nikola Jucevic, bivsi nogometas. Photo: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL Photo: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Koja je po vama najzglednija taktička varijanta?

- Dalić je napravio dobru stvar, vratio se na provjerenu varijantu 4-3-3 u kojoj dobro izgledamo sa srcem momčadi u veznoj liniji i TOP igračima. Što se tiče sustava, to ostaje naša prva opcija, možda neka varijanta u zadnjih 10 minuta ako vodimo ili gubimo. Po meni su tri pozicije ostale otvorene, a to su desni stoper gdje izbornik bira između mladog Šutala i iskusnog Lovrenna, Ostaje pozicija desnog krila, šteta zbog Rebića i nepotrebnog incidenta što smo ostali bez tipičnog desnog krila. Brekalo također nije na popisu zbog određenih stvari, mi nemamo klasično desno krilo. To mogu biti Vlašić koji se jako diže te Pašalić ili Majer.

Otvoreno je pitanje i centarfora...

- Imamo Budimira koji je po stilu igre kao Mandžukić ali nema egzekuciju, imamo Kramarića koji ima nevjerojatan osjećaj za gol ali nije čista devetka. Imamo Petkovića koji je tehnički najbolji, Livaja može potezom i lucidnošću riješiti utakmicu, ali nema fizičke karakteristike. Vidjet ćemo za što će se izbornik odlučiti, imamo različitih riješenja, po meni je Daliću najbliži Petković. Bio je jedno vrijeme jako dobar, ako pričamo o njemu u optimalnom izadnju, onda je on prva opcija. No, to će procijeniti izbornik i donijeti odluku.

O iznenađenjima....

To bi mogla biti Nizozemska iako nisu imali velike rezultate. Isto tako dobru momčad ima Srbija s dobrim napadačkim dijelom ekipe. S Piksijem su dobili gard, stabilnost i opmitizam, što govori i ona pobjeda u Portugalu.