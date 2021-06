Livaković: Španjolcima nismo bili prvi izbor, postavit ćemo se čvrsto protiv njih

Josip Juranović i vratar Dominik Livaković izašli su pred novinare u Rovinju nakon što se jučer doznalo da će hrvatska nogometna reprezentacija u osmini finala Europskog prvenstva igrati protiv Španjolske.

Prvi je riječ dobio Dominik Livaković.

– Nisam se čuo s Danijem Olmom, vjerojatno ćemo ćemo se čuti ovih dana – rekao je Livaković pa se osvrnuo na Španjolce.

– Imaju dobre igrače i stvorili su dosta prilika. Nije ih išao gol, ali su nadoknadili sve u ovoj zadnjoj utakmici. Dobra ekipa, morat ćemo se čvrsto postaviti.

– Atmosfera je super, dignula nas je jako ta pobjeda protiv Škotske. Vjerujem da ćemo sada biti sve jači.

– Sigurno da Španjolcima nismo bili prvi izbor. Ako želimo doći daleko, moramo pobjeđivati velike reprezentacije.

– Što nakon Eura? Planovi su mi vezani uz reprezentaciju, ne zamaram se o ostalim stvarima. A nakon toga ću sjesti s Dinamom i vidjeti što dalje. Ne treba sada razmišljati o tome.

Zatim je pred mikrofone stao Josip Juranović.

– Jedva sam čekao priliku, dao sam sve od sebe i vratilo se na najbolji način. Osvojili smo tri boda i idemo dalje. Vrsaljko mi je prije utakmice dao par savjeta. On je moj prijatelj i jako dobar igrač. Čestitao mi je nakon utakmice.

– Samopouzdanje nam je naraslo nakon pobjede nad Škotskom. Španjolska je jako dobra momčad, ali moramo se okrenuti sebi. To je put prema dalje.

– Iskreno, nisam imao tremu prije utakmice sa Škotskom. Imam veću tremu sada nego prije utakmice. Želio sam dati svoj doprinos i opravdati povjerenje izbornika.

– Vidjet ćemo tko će igrati protiv Španjolske, no trebamo dati sve od sebe. Gledali smo ih svaku utakmicu, izgledaju jako dobro. U zadnjoj utakmici imali su puno sreće. Mislim da će to biti jako dobra utakmica. Željeli smo proći skupinu, no sada želimo otići što dalje.

– Gdje sam gledao utakmicu Hrvatske i Španjolske na Euru 2016? Uh, teško pitanje. Mislim da su bile pripreme. Sanjao sam da ću igrati za reprezentaciju i sada živim svoj san.

