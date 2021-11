UŽIVO Robert Lewandowski dobio nagradu za najboljeg napadača u 2021.

Zlatna lopta mogla bi ostati u vlasništvu prethodnog pobjednika jer glavni favorit za njeno osvajanje jest Lionel Messi, kojem se kao najveći konkurent nameće Robert Lewandowski, ali i Jorginho.

Što se prethodnog osvajača tiče, a to je Luka Modrić, završio je na 29. mjestu u izboru njih 30 nominiranih, što nije nimalo loše za igrača u 37. godini! Samo je 38-godišnji Giorgio Chiellini stariji od njega među odabranicima.

Sjajni Lewandowski odnio je nagradu za najboljeg napadača u 2021., a sad se nada da bi i glavna nagrada mogla u njegove ruke. Trenutak slave osjetio je i Barcelonin Pedri osvajanje trofeja Kopa, koji se dodjeljuje najboljim nogometašima do 21 godine. Iza sebe je ostavio Judea Bellinghama iz Borussije Dortmund te Jamala Musialu iz Bayerna.

REDOSLIJED:

9. Kylian Mbappe (PSG)

10. Gianluigi Donnarumma (PSG)

11. Erling Haaland (Borussia Dortmund)

12. Romelu Lukaku (Chelsea)

13. Giorgio Chiellini (Juventus)

14. Leonardo Bonucci (Juventus)

15. Raheem Sterling (Manchester City)

16. Neymar (PSG)

17. Luis Suarez (Atletico Madrid)

18. Simon Kjaer (Milan)

19. Mason Mount (Chelsea)

20. Riyad Mahrez (Manchester City)

21= Bruno Fernandes (Manchester United)

21= Lautaro Martinez (Inter)

23. Harry Kane (Tottenham)

24. Pedri (Barcelona)

25. Phil Foden (Manchester City)

26= Nicolo Barella (Inter)

26= Ruben Dias (Manchester City)

26= Gerard Moreno (Villarreal)

29= Luka Modric (Real Madrid)

29= Cesar Azpilicueta (Chelsea)

A najbolja nogometašica na svijetu jest Alexia Putellas, također iz Barcelone, kluba u kojem je kapetanica. Zabila je 26 pogodaka prošle sezone, a jedan od njih u finalu Lige prvaka protiv Chelseaja. Već je osvojila Uefinu nagradu za nogometašicu godine, ali ovo je ipak razina više. Iza sebe je ostavila suigračice Lieke Martens i Jennifer Hermoso te Sam Kerr iz Chelseaja i Vivianne Miedemu iz Arsenala.

Naime, za one koji možda ne znaju, dodjela za 2020. je otkazana zbog pandemije koronavirusa pa se objedinjuju uspjesi unazad posljednje dvije godine. Upravo zato je prethodnik Messijevom trijumfu iz 2019. onaj Modrićev iz 2018.

