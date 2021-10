Joška Gvardiola još muče Euro i Španjolska? Ne bih se vraćao u prošlost...

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju očekuju dva sraza unutar tri dana u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2022. u Kataru, a o atmosferi i očekivanjima protiv Cipra (8. listopada, 20:45) i Slovačke (11. listopada, 20:45) progovorili su mladi aduti izbornika Zlatka Dalića - Joško Gvardiol i Kristijan Jakić.

Obojica iza sebe imaju sjajnu sezonu s Dinamom, a u novu su ušli kao članovi bundesligaša. Gvardiol je u Leipzigu, a Jakić se "sa zvukom sirene" prodao u Eintracht.

Zbog ozljeda, ali i činjenice da je najjači kad igra na poziciji lijevog stopera, izbornik će Joška postaviti upravo na nju. Dosad smo ga češće gledali na lijevom bočnom.

- Prirodna pozicija mi je lijevi stoper i ne bih trebao imati problema, vjerujem da ću odraditi utakmicu na najvišem mogućem nivou - kazao je Gvardiol i osvrnuo se na Cipar:

- Neće biti lako, ali ako smo mi na pravom nivou, problema ne bi trebalo biti.

O Europskom prvenstvu ne želi previše, ponajprije zbog one velike greške sa Španjolskom.

- Ne bih se vraćao u prošlost, ali mogu reći da mi je Euro pomogao jer mi je to bilo prvo veliko natjecanje i prve važne utakmice za reprezentaciju. Sad se radujem utakmicama koje dolaze i nadam se da ću ih odraditi dobro - istaknuo je i izrazio zadovoljstvo povratkom Luke Modrića:

- Drago mi je zbog toga, ali i što smo većinom zdravi. Nadam se da ćemo svi zajedno ovo proći i otići na prvenstvo zajedno.

Naglasio je da atmosfera u reprezentaciji jest sjajna i da je oduvijek takva te da se jako dobro zna kad je vrijeme za šalu, a kad za ozbiljnost. I on djeluje ozbiljnije otkako je otišao u Njemačku.

- Život mi se promijenio samo u smislu što sam napustio dom, oko svega ostalog nema promjena. Jednostavno, igram za novi klub. Što se tiče punih tribina, to nisam osjetio s Dinamom u Zagrebu. Jako sam zadovoljan i nadam se da ćemo biti uspješni ove sezone, iako nismo dobro startali.

Foto: PIXSELL

Njegov nekadašnji suigrač iz Dinama Kristijan Jakić pod dojmom je reprezentacije.

- Neopisiv je to osjećaj, posebno kad se okupite i vidite sva ta lica. Čast mi je biti ovdje - izjavio je Jakić i okrenuo se očekivanjima:

- Puni plijen! Ali, znamo da nikoga ne smijemo podcijeniti i ako ne uđemo u utakmicu s maksimalnom energijom i željom bit će teže.

Tek na okupljanju upoznao je Josipa Stanišića jer nakon utakmice s Bayernom nisu uspjeli popričati.

- Vidio sam da je odličan dečko i ne mogu ništa loše reći o njemu niti dobro jer smo tu premalo vremena. No na prvu mi se čini jako dobar dečko - ističe Jakić i otkriva što je pričao s izbornikom:

- Malo smo popričali, kazao mi je da sam tu zbog truda i zalaganja, da me prati posljednje tri godine. Nije mi rekao hoću li debitirati ili ne. Ako mi se ukaže prilika, pokušat ću je iskoristiti na najbolji mogući način no to je na izborniku da odluči.