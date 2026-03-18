Šuker: Osvajanje zlatne kopačke nikada nije bila stvar osobne slave, još uvijek mi se naježi koža

Legendarni napadač hrvatske nogometne reprezentacija, a kasnije i predsjednik HNS-a, Davor Šuker u razgovoru za FIFA-u komentirao je nadolazeće Svjetsko prvenstvo u SAD, Kanadi i Mekskiku, ali se i osvrnuo na 1998. godinu i "Coupe du Monde" na kojem su "Vatreni" osvojili broncu, a Šuker bio najbolji strijelac turnira.

"Francuska '98 nije samo turnir u mom sjećanju, to je nešto urezano u moju dušu," otkrio je Šuker u razgovoru za FIFA-u.

"Kad se sjetim tog Svjetskog prvenstva, ne sjećam se samo svojih golova. Sjećam se naše svlačionice pune vjer i skupine igrača koji su se osjećali kao da pišemo prvo poglavlje nogometne bajke," dodao je.

FOTO Davor Šuker nakon dugo vremena viđen u javnosti, evo što je radio

Hrvatska je u svom premijernom nastupu na World Cupu bila treća, dok je Šuker bio prvi strijelac turnira sa šest golova.

"U našoj prvoj utakmici protiv Jamajke, mogli smo osjetiti teret povijesti na svojim ramenima," prisjetio se Šuker. Hrvatska je slavila sa 3-1, a potom dogurala do bronce nakon što je u susretu za treće mjesto porazila Nizozemsku.

"Osvajanje Zlatne kopačke nikada nije bilo stvar osobne slave," rekao je. "Osjećao sam se kao da sam zabio hrvatsku zastavu na najveću pozornicu na svijetu. Čak i sada, gotovo tri desetljeća kasnije, još uvijek mi se naježi koža."

Nakon igračke karijere, Šuker je neko vrijeme bio predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza (2012. do 2021.) i pod njegovim vodstvom "Vatreni" su bili drugi na World Cupu 2018. u Rusiji.

"Iznimna je privilegija doživjeti najveće trenutke u hrvatskom nogometu s obje strane. Prvo kao igrač koji nosi dres, kasnije kao predsjednik saveza. Različite uloge, različite odgovornosti, ali isti osjećaj iznutra. Gdje god stojite, ta značka na vašim prsima nikad se ne čini lakšom," otkrio je.

Naglasio je kako "Vatreni" imaju svoje mjesto u hijerarhiji svjetskog nogometa.

"Ponovni plasman u polufinale u Katru bio je potvrda da Hrvatska više nije autsajder. To je nogometna nacija sa standardima," poručio je.

Šuker sada živi u San Diegu u Kaliforniji i s nestrpljenjem iščekuje početak Wolrd Cupa,.

"Navijači bi trebali očekivati spektakl i strast“, rekao je.

Iako smatra da su Francuska, Argentina, Brazil ili čak Engleska očiti favoriti, Šuker je upozorio: "Kada završite kao drugoplasirani, a zatim i kao treći na dva uzastopna Svjetska prvenstva, više ne dolazite samo kao sudionici, već da se natječete za trofej. Hrvatska se neće nikoga bojati," poručio je na kraju najbolji strijelac u povijesti hrvatske reprezentacije sa 45 golova.