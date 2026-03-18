Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 196
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
LEGENDARNI NAPADAČ

Šuker: Osvajanje zlatne kopačke nikada nije bila stvar osobne slave, još uvijek mi se naježi koža

ARHIVA - 2013. Zagreb: Niko Kovač predstavljen kao novi izbornik hrvatske nogometne reprezentacije
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
1/7
VL
Autor
Hina
18.03.2026.
u 19:50

"Kad se sjetim tog Svjetskog prvenstva, ne sjećam se samo svojih golova. Sjećam se naše svlačionice pune vjer i skupine igrača koji su se osjećali kao da pišemo prvo poglavlje nogometne bajke," dodao je

Legendarni napadač hrvatske nogometne reprezentacija, a kasnije i predsjednik HNS-a, Davor Šuker u razgovoru za FIFA-u komentirao je nadolazeće Svjetsko prvenstvo u SAD, Kanadi i Mekskiku, ali se i osvrnuo na 1998. godinu i "Coupe du Monde" na kojem su "Vatreni" osvojili broncu, a Šuker bio najbolji strijelac turnira.

"Francuska '98 nije samo turnir u mom sjećanju, to je nešto urezano u moju dušu," otkrio je Šuker u razgovoru za FIFA-u.

"Kad se sjetim tog Svjetskog prvenstva, ne sjećam se samo svojih golova. Sjećam se naše svlačionice pune vjer i skupine igrača koji su se osjećali kao da pišemo prvo poglavlje nogometne bajke," dodao je.

ARHIVA - 2013. Zagreb: Niko Kova? predstavljen kao novi izbornik hrvatske nogometne reprezentacije
1/7

 

Hrvatska je u svom premijernom nastupu na World Cupu bila treća, dok je Šuker bio prvi strijelac turnira sa šest golova.

"U našoj prvoj utakmici protiv Jamajke, mogli smo osjetiti teret povijesti na svojim ramenima," prisjetio se Šuker. Hrvatska je slavila sa 3-1, a potom dogurala do bronce nakon što je u susretu za treće mjesto porazila Nizozemsku.

"Osvajanje Zlatne kopačke nikada nije bilo stvar osobne slave," rekao je. "Osjećao sam se kao da sam zabio hrvatsku zastavu na najveću pozornicu na svijetu. Čak i sada, gotovo tri desetljeća kasnije, još uvijek mi se naježi koža."

Nakon igračke karijere, Šuker je neko vrijeme bio predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza (2012. do 2021.) i pod njegovim vodstvom "Vatreni" su bili drugi na World Cupu 2018. u Rusiji.

"Iznimna je privilegija doživjeti najveće trenutke u hrvatskom nogometu s obje strane. Prvo kao igrač koji nosi dres, kasnije kao predsjednik saveza. Različite uloge, različite odgovornosti, ali isti osjećaj iznutra. Gdje god stojite, ta značka na vašim prsima nikad se ne čini lakšom," otkrio je.

Naglasio je kako "Vatreni" imaju svoje mjesto u hijerarhiji svjetskog nogometa.

"Ponovni plasman u polufinale u Katru bio je potvrda da Hrvatska više nije autsajder. To je nogometna nacija sa standardima," poručio je.

Šuker sada živi u San Diegu u Kaliforniji i s nestrpljenjem iščekuje početak Wolrd Cupa,.

"Navijači bi trebali očekivati spektakl i strast“, rekao je.

Iako smatra da su Francuska, Argentina, Brazil ili čak Engleska očiti favoriti, Šuker je upozorio: "Kada završite kao drugoplasirani, a zatim i kao treći na dva uzastopna Svjetska prvenstva, više ne dolazite samo kao sudionici, već da se natječete za trofej. Hrvatska se neće nikoga bojati," poručio je na kraju najbolji strijelac u povijesti hrvatske reprezentacije sa 45 golova.

Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Davor Šuker

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Trening hrvatske nogometne reprezentacije
Video sadržaj
UOČI SP-A

Delegacija HNS-a na operativnoj radionici Fife u Atlanti: Evo što su radili u trodnevnom programu

U ime HNS-a na radionici su sudjelovali zamjenica glavnog tajnika i team managerica A reprezentacije Iva Olivari, voditelj odjela komunikacija i glasnogovornik HNS-a Tomislav Pacak, direktor marketinga Ante Cicvarić, voditelj odjela prevencije, sigurnosti i integriteta Miroslav Marković, liječnik reprezentacije dr. Tomislav Vlahović, video analitičar Marc Rochon te Tihomir Maloča, zadužen za logistiku

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!