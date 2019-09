Donna Vekić nije uspjela izboriti polufinale, izgubila je od Bečić

Hrvatska tenisačica Donna Vekić nije se uspjela plasirati u polufinale US Opena, uspješnija od nje je u četvrtfinalu bila Švicarka Belinda Benčič sa 7-6 (5), 6-3 nakon sat i 40 minuta igre. Bio je ovo četvrti međusobni susret Vekić i Benčič i treća pobjeda 22-godišnje Švicarke.

Za Vekić je ovo bio prvi nastup u četvrtfinalu na nekom Grand Slam turniru te je bila vrlo blizu tome da osvoji prvi set i tako se približi nadomak plasmana među četiri najbolje.

U prvom setu obje su igračice sigurno držale svoj servis do rezultata 4-4, a onda je Vekić ostvarila break i došla u situaciju servirati za prvu dionicu dvoboja. Vekić je do breaka stigla s četiri uzastopna osvojena poena, prva dva svojim odličnim udarcima, a onda je Benčič napravila dvostruku servis pogrešku te promašila jedan forhend. No, u sljedećem gemu Švicarka je zaigrala mnogo agresivnije, Vekić nije uspjela ubaciti dovoljan broj prvih servisa pa je Benčič odmah nadoknadila zaostatak. Vekić je kod zaostatka 5-6 uspjela spasiti set-loptu Švicarke odličnim servisom u tijelo i laganom realizacijim na forhendu pa se ušlo u tie-break. Iako je Vekić osvojila prvi poen na servis Benčič u odlučujućoj igri, to je bio jedini trenutak kada je imala prednost. Benčič je odmah vratila zaostatak i vrlo brzo stekla prednost od 4-2, a potom i stekla tri set-lopte kod 6-3. Vekić je prve dvije spasila svojim dobrim servisima, ali je na treću promašila forhend.

I početka drugog seta je protekao slično kao i prvi, do 3-3 niti jedna igračica nije imala break-loptu, a onda je Vekić odigrala vrlo loš gem na svom početnom udarcu i izgubila servis bez izgubljenog poena. Iako je kod zaostatka 3-5 Vekić sjajnim udarcima spasila dvije meč-lopte Benčič, nije uspjela osvojiti gem kojim bi se primaknula na 4-5 i primorala Švicarku da odservira za meč. na treću meč-loptu Vekić je napala, ali je njezin forhend za malo otišao u aut.

Benčič će u polufinalu igrati protiv pobjendice susreta između Kanađanke Biance Andreescu i Belgijanke Elise Mertens. Ranije su polufinale izborile Ukrajinka Elina Svitolina i Amerikanka Serena Williams.