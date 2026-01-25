Đoković otkrio kako odgaja djecu: 'Žale se, no mi to radimo drugačije...'

Srpski tenisač Novak Đoković, kada nije na terenu, najviše uživa u vremenu provedenom sa svojom obitelji, suprugom Jelenom i djecom Stefanom i Tarom. Iako Jelena i Novak vole držati svoj privatni život podalje od očiju javnosti, povremeno podijele nekoliko detalja koji otkrivaju kakvi su kada su kamere isključene. Već je dobro poznato da njih dvoje nikada fizički ne kažnjavaju svoju djecu, o čemu je Jelena javno govorila u nekoliko navrata, kao i da su posebno oprezni kada je u pitanju zdrava prehrana, kako njihova tako i njihovih mališana. Novak je sada otkrio što ipak ne dopuštaju svojoj djeci.

Naime, ne dopuštaju im da odrastaju s mobitelima kao većina njihovih vršnjaka. Tenisač je priznao da njegovoj djeci uopće nije lako.

'Žale se. Kažu da ih svi u školi imaju, samo oni nemaju. Nije lako, a to se odražava i na drugim razinama. Ako svi nešto rade, onda postoji pritisak da se slijedi većina. Ali ne mora uvijek biti tako. To nas čini drugačijima od drugih, jer smo tvrdoglavi i na pozitivan i na negativan način', rekao je Novak.

Također je otkrio da mu se ne sviđa kada njegova supruga Jelena objašnjava njegovoj djeci koliko je on zapravo uspješan.

„Moja supruga, i zahvaljujem joj na tome, voli me uzdizati pred našom djecom. Voli ih podsjećati na ono što sam postigao i na svoju popularnost, ali ja to odmah isključim. Nisam tako odrastao i mislim da to nije prikladno za moju djecu. Trebaju živjeti svoj vlastiti život i svoj svijet“, rekao je Novak.

Naglasio je da prije svega želi biti otac svojoj djeci.

„Sretan sam kada su uzbuđeni ili kada hvale nekog drugog, tada ih ohrabrujem. Ali ne sviđa mi se kada se to odnosi na mene. Ja sam im otac, a ne sve ove druge stvari. To mi je najvažnije“, zaključio je.