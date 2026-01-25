Branitelj naslova u Australiji proživio pravu dramu i borio se s paklenim vrućinama

U jednom od najuzbudljivijih mečeva trećeg kola Australian Opena, Marin Čilić oprostio se od turnira nakon borbe protiv Caspera Ruuda. Norvežanin je slavio s 3:1 u setovima. S jedne strane mreže stajao je Casper Ruud, 27-godišnji Norvežanin, 13. igrač svijeta i tenisač koji do ovog meča nikada nije izgubio od Marina Čilića u četiri prethodna susreta. S druge strane bio je 37-godišnji hrvatski veteran, osvajač US Opena i finalist Australian Opena iz 2018. godine, koji je u Melbourne stigao u sjajnoj formi.

Mektić protiv Pavića

Prva dva seta otišla su na stranu Ruuda, koji je strpljivom i preciznom igrom s osnovne linije gradio put prema pobjedi rezultatom 6:4, 6:4. Činilo se da meč ide prema očekivanom i brzom kraju, no tada je Čilić podsjetio na svoje najbolje dane. Čilić je preuzeo inicijativu, slomio otpor Norvežanina i osvojio treći set sa 6:3. Čilić se borio poput lava, tražeći priliku da meč odvede u odlučujući peti set, no Ruud je pokazao zašto je jedan od mentalno najčvršćih igrača na Touru. Norvežanin je izdržao sve nalete, ostao smiren pod pritiskom i dočekao svoju šansu. Kod rezultata 5-5, napravio je ključni break i zatim mirno odservirao za konačnu pobjedu od 6-4, 6-4, 3-6, 7-5.

Mate Pavić i Nikola Mektić igrat će međusobno za prolaz u četvrtfinale Australian Opena. Pavić i Salvadorac Marcela Arévalo (4. nositelji) su u drugom kolu bez većih problema svladali indijsko-austrijsku kombinaciju Sriram Balaji/Neil Oberleitner – 7:5, 6:1. Mektić i Amerikanac Austin Krajicek (16. nositelji) su, pak, sraz s Pavićem i Arevalom izborili pobjedom nad američko-nizozemskim dvojcem Vasil Kirkov/Bart Stevens – 7:6(4), 7:5.

Toplinski val koji je jučer pogodio Melbourne naveo je organizatore da prekinu igru ​​na gotovo pet sati kako bi zaštitili zdravlje igrača, u skladu s protokolom o toplinskim valovima. U vrijeme prekida u 14:30 sati po lokalnom vremenu temperatura je bila 35 °C i očekivalo se da će se popeti na 40 °C do 17 sati, prema gradskoj meteorološkoj službi. Kada je igra nastavljena, na svim terenima oko 19:15 sati, temperatura je pala ispod 37 °C.

Novak Đoković je još jednom pomaknuo granice sporta. Pobjedom u trećem kolu protiv Nizozemca Botica van de Zandschulpa sa 6:3, 6:4, 7:6 (4), Đoković je postao prvi tenisač u povijesti koji je ostvario nevjerojatnih 400 pobjeda na Grand Slam turnirima. Iako je meč osigurao u tri seta, put do jubileja nije bio nimalo lak. Vidno nervozan zbog buke s tribina, srpski je tenisač pokazao svoje šampionsko lice upravo onda kada je bilo najpotrebnije, odigravši gotovo savršen tie-break trećeg seta kojim je zaključio meč i proslavio podvig koji će teško tko uskoro dostići.

– Ako govorimo o godinama, mislim da u dobar dan i kada se dobro osjećam, mogu igrati sa svima i pobijediti svakoga. Ne bih bio ovdje da tako ne mislim. Ne pokušavam taktizirati niti čuvati energiju za kasnije. Ne smatram da je to dobar način razmišljanja. Vjerujem da je važno dati sve od sebe kako bi se pobijedilo tog dana. Trenutačno sam na omjeru 9:9 u setovima, imao sam dobar test i mislim da sam se dobro kretao.

O nervoznom ispucavanju loptice rekao je:

– Ispričavam se, to nije bilo potrebno. Bio je to trenutak impulsa. Žao mi je ako sam izazvao neugodan osjećaj kod skupljača loptica ili bilo koga drugoga.

Osaka se povukla

Dvostruka osvajačica Australian Opena Japanka Naomi Osaka odustala je od Grand Slama uoči svog zakazanog meča trećeg kola zbog ozljede trbuha. Njezina protivnica, Australka Maddison Inglis, prošla je u četvrto kolo bez borbe.

– Mislila sam da ću možda, ako si dam pauzu prije današnjeg meča, moći podnijeti to, ali zagrijala sam se i postalo je puno gore – rekla je Osaka.

Dramu je proživljavao branitelj naslova Jannik Sinner. Mladi Talijan našao se u ogromnim problemima protiv Amerikanca Eliota Spizzirrija, izgubivši prvi set i boreći se s grčevima i iscrpljenošću uzrokovanom paklenom vrućinom. Upravo je odluka o zatvaranju krova na John Cain Areni bila prekretnica koja je spasila Sinnerov put na turniru. Nakon što je dobio priliku za oporavak u klimatiziranim uvjetima, branitelj naslova uspio je pronaći novu snagu, preokrenuti meč i na kraju slaviti s 4:6, 6:3, 6:4, 6:4.