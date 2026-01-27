Dižu se čarteri! Stigla vijest koju su čekali svi navijači Hrvatske: 'Program je spreman'

Hrvatska rukometna reprezentacija na pravom je putu za plasman u polufinale Europskog prvenstva. Nakon pobjede protiv Slovenije (29:25) jasno je da je izabranicima Dagura Sigurdssona potrebna još i ona protiv Mađarske u susretu koji počinje u srijedu u 18 sati u Malmö Areni. Prema kalkulacijama, Hrvatskoj bi za plasman u polufinale i završnicu koje se igraju u danskom Herningu mogao biti dovoljan i samo bod protiv Mađara. U nekim izračunima, točnije uz pobjedu Slovenaca nad Islandom u utakmici koja počinje u 15.30 sati, Hrvatska bi prošla dalje i u slučaju poraza od Mađara...

Kako god, iz Hrvatskog rukometnog saveza javili su nam da su - čarteri spremni! Dakle, prođe li Hrvatska u polufinale, sa zagrebačkog će aerodroma put sjevera i brojni hrvatski navijači iz domovine. Obavijest koju smo dobili glasi ovako:

- Dragi ljubitelji rukometa, program za polufinale i finale hrvatske rukometne reprezentacije je spreman! Ukoliko hrvatska rukometna reprezentacija prođe u polufinale, primamo prijave za putovanje i praćenje utakmica uživo. Program uključuje charter zrakoplov, transfere i hotelski smještaj. Charter zrakoplov polijeće iz Zagreba u petak u 12:00 sati i vraća se odmah nakon finala.

Prijave i informacije na sport@uniline.hr

Sve je rečeno, a sada je pred Hrvatskom samo da dobrim rezultatom u posljednjem kolu potvrdi plasman među četiri najbolje europske momčadi.