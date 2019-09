Uspjeh karijere Donne Vekić! Ušla u četvrtfinale US Opena!

Hrvatska tenisačica Donna Vekić ušla je u četvrtfinale US Opena što joj je najveći uspjeh na Grand Slam turnirima. Nikada do sada Donna još nije prošla dalje od osmine finala US Opena i nikada nije pobijedila Njemicu Juliu Görges .

Danas je uspjela oboje i sa 6:7, 7:5 i 6:3 prošla u četvrtfinale, a za polufinale će igrati protiv Švicarke Belinde Benčić koja je šokirala braniteljicu naslova Naomi Osaku sa 7:5, 6:4.

"Ne znam kako sam pobijedila, ona je imala mečloptu na servisu, ali ja sam se borila i vjerovala da mogu pobijediti", rekla je Vekić nakon susreta.