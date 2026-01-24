VIDEO Đoković je u naletu bijesa zamalo ozbiljno ozlijedio djevojčicu i izazvao veliki skandal

Novak Đoković je u subotu svladao Nizozemca Botica van de Zandschulpa sa 6-3, 6-4, 7-6 (4) i tako se plasirao u osminu finala Australian Opena te pritom postavio novi apsolutni rekord s 400 pobjeda na Grand Slam turnirima, što dosad nije uspjelo nijednom tenisaču ni tenisačici.

Đoković će u sljedećem kolu, u kojem će mu suparnik biti Čeh Jakub Menšik, imati priliku za nov rekord - onaj po broju pobjeda na Australian Openu. Današnjom pobjedom se izjednačio s Rogerom Federerom - obojica su u Melbourne Parku ostvarili po 102 pojedinačne pobjede.

Đoković ih toliko ima i u Wimbledonu, 101 pobjedu je ostvario u Roland Garrosu, a na US Openu je još uvijek na dvoznamenkastom broju (95). Prvi iza Đokovića po broju Grand Slam pobjeda je Roger Federer (396), a treća je na toj ljestvici Serena Williams (395).

U dvoboju protiv van de Zandschulpa, u drugom setu tijekom protivnikova servis-gema, propustio je priliku da ode na 5:2, što ga je jako razljutilo pa je umalo napravio ozbiljan incident. U naletu bijesa Novak Đoković je ispucao lopticu izvan terena, a ona je prošla vrlo blizu djevojčice koja skuplja loptice. Video pogledajte OVDJE.

Đoković je odmah podigao ruku i ispričao se, no da je udarac bio tek nekoliko centimetara bliže, situacija je lako mogla završiti puno ozbiljnije za djevojčicu, ali i za srpskog tenisača.