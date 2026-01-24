Naši Portali
MALO JE NEDOSTAJALO

VIDEO Đoković je u naletu bijesa zamalo ozbiljno ozlijedio djevojčicu i izazvao veliki skandal

Australian Open
TINGSHU WANG/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
24.01.2026.
u 19:34

U dvoboju protiv van de Zandschulpa, u drugom setu tijekom protivnikova servis-gema, propustio je priliku da ode na 5:2, što ga je jako razljutilo pa je umalo napravio incident

Novak Đoković je u subotu svladao Nizozemca Botica van de Zandschulpa sa 6-3, 6-4, 7-6 (4) i tako se plasirao u osminu finala Australian Opena te pritom postavio novi apsolutni rekord s 400 pobjeda na Grand Slam turnirima, što dosad nije uspjelo nijednom tenisaču ni tenisačici.

Đoković će u sljedećem kolu, u kojem će mu suparnik biti Čeh Jakub Menšik, imati priliku za nov rekord - onaj po broju pobjeda na Australian Openu. Današnjom pobjedom se izjednačio s Rogerom Federerom - obojica su u Melbourne Parku ostvarili po 102 pojedinačne pobjede.

Đoković ih toliko ima i u Wimbledonu, 101 pobjedu je ostvario u Roland Garrosu, a na US Openu je još uvijek na dvoznamenkastom broju (95). Prvi iza Đokovića po broju Grand Slam pobjeda je Roger Federer (396), a treća je na toj ljestvici Serena Williams (395).  

U dvoboju protiv van de Zandschulpa, u drugom setu tijekom protivnikova servis-gema, propustio je priliku da ode na 5:2, što ga je jako razljutilo pa je umalo napravio ozbiljan incident. U naletu bijesa Novak Đoković je ispucao lopticu izvan terena, a ona je prošla vrlo blizu djevojčice koja skuplja loptice. Video pogledajte OVDJE

 Đoković je odmah podigao ruku i ispričao se, no da je udarac bio tek nekoliko centimetara bliže, situacija je lako mogla završiti puno ozbiljnije za djevojčicu, ali i za srpskog tenisača. 

Australian Open tenis Novak Đoković

LU
Lukeruk
19:42 24.01.2026.

Turkoliki đokan zanima samo primitivce koji gledaju filmove poput žikine dinastije ili svadbe

Avatar PepekDolenec
PepekDolenec
20:56 24.01.2026.

Godina ima 365 dana, a tijekom jedne godine mi smo najmanje tisuću puta "informisani" o ovom nebitnom stvorenju! Zakaj, prosil bi?

Avatar Tombstone
Tombstone
20:35 24.01.2026.

Normalno day to nikad nitko nije uspio jer Grand Slam turniri ne postoje. Turniri o kojima se prica zovu se Major turniri, sto je lako provjeriti na sluzbenim stranicama na istim. Ovo odgovara tvrdnji kako je JNA bila 4. vojna sila u Europi, kad je prva bila NATO, druga Varsavski Pakt, treca nije ni postojala a cetvrta je bila JNA.

