Bivši vatreni: Ronaldo nije na najvišoj razini, biologija odrađuje svoje. Želim da im vratimo za bolni poraz

Kakav vam je osjećaj uoči Portugala, s obzirom na to što smo do sada pokazali na turniru, pitamo Lovru Kalinića, našeg bivšeg reprezentativnog vratara.

– Nakon Gane imam puno ljepši osjećaj, podsjetilo me na stare dane kada smo bili dobri. To znači da rastemo kako turnir odmiče, pa bismo protiv Portugala trebali biti još bolji, s nekom novom energijom i snagom. Dakle, očekujem Hrvatsku kakvu smo navikli gledati, na nekoj drugoj razini. Turnir smo protiv Engleske otvorili s određenim problemima o kojima je, uostalom, izbornik Zlatko Dalić već pričao. Lagano smo im poklonili tri pogotka, a to suparnik kakav je Engleska ne prašta, ipak imaju preveliku kvalitetu. Nakon toga trebalo je skupiti glave i vratiti se psihološki, uspjeli smo... – počeo je Lovre Kalinić.

Ključni preduvjet

Upravo ta sposobnost autokorekcije tijekom utakmice, odnosno turnira uvjet je bez kojeg ne možete ući u krug najozbiljnijih momčadi. Naravno, drugi je problem širina rostera...

– Kada sam igrao u inozemstvu, uvijek su mi spominjali taj naš mentalitet, da nikada ne odustajemo, stalno idemo naprijed, čak i kada svi misle da je gotovo. Sigurno, ljudi to cijene, a mi to pokazujemo na terenu. Imam osjećaj da smo bili pravi kada je bilo najteže, a kada su nas svi otpisali, mi smo se izdigli – kaže Kalinić.

Taj detalj o kojem pričate očituje se u nekoliko stvari, pa i u taktičkoj ideji za utakmicu protiv Gane. Nitko prije turnira sigurno ne bi kazao da tu utakmicu možemo početi bez Joška Gvardiola. To je posebnost za koju smo mislili da je možda nemamo, no, hvala bogu, imamo...

– Ljudi koji su u stožeru sigurno znaju sve do najsitnijeg detalja. Joško vjerojatno još nije na optimalnoj razini i osjeća probleme, a izbornik Dalić nije htio ulaziti ni u kakav rizik s njim. Ali, očito smo dobro pokriveni na drugim pozicijama i taj Joškov izostanak nije bio vidljiv na utakmici protiv Gane. Dečki su odigrali mušku utakmicu, a kada vidite Luku Modrića koji u 100. minuti završi na lijevom beku i uklizava, sve vam je jasno. A kada postoji takva želja, odnosno glad, onda ni rezultat ne može izostati.

A što nam je još forte u ovom trenutku?

– Ima tu cijeli niz momenata. Nikada nisam gledao Martina Baturinu u ovakvom izdanju, da je ovako dobar. U Comu je bio odličan, ali je sada u reprezentaciji u nekom posebnom naletu. To stvarno moramo iskoristiti na najbolji mogući način. Tu je i Petar Sučić, tih, povučen i miran dečko, a na terenu eksplodira. Bog ga nagradi. U Interu je odigrao odličnu sezonu i taj je rast nastavio u reprezentaciji. Dominik Livaković je standardan, u dobroj formi, brani odlično. Stvarno, imamo dosta dobrih igrača koji pokrivaju one koji su u padu ili nisu trenutačno na optimalnoj razini.

Naravno, ne smijemo ovdje zaboraviti Ivana Perišića.

– Bespotrebno je trošiti riječi na Ivana. Bio sam s njim i u Hajduku, znam koliki je radnik i koliko ulaže u svoje tijelo. Možda je to čudno nekim ljudima, meni nije jer ga dobro poznajem. Naravno da je moguće da Perišić tako dobro izgleda i djeluje na terenu kada trenira deset sati dnevno, dva treninga svaki dan. Izgleda kao prava zvijer, hvala Bogu da je tako. A osim toga, igrač takvog pedigrea, s iskustvom igranja u velikim klubovima, puno toga može dati mlađim igračima u reprezentaciji, pokazati im put kojim moraju ići ili kako se nositi sa stresom. Posebice sada kada je protiv Gane igrao na lijevom beku.

Utakmica protiv Gane pokazala je ono što je opet jedan od ključnih preduvjeta uspjeha, a to je pravovremena i adekvatna reakcija izbornika. Ta Dalićeva vještina menadžiranja bit će nam ključna i u nastavku turnira?

Važan je balans

– Da nije takav i da ne zna držati konce i balansirati odnose u svlačionici, ne bi toliko dugo trajao. Svi rezultati koje je napravio došli su kao posljedica njegova dobrog rada.

Kakvi su nam omjeri u nadolazećem srazu s Portugalom?

– Gledamo li strogu statistiku po kojoj je Portugal pobijedio sedam puta, mi jednom, uz dva remija, onda je jasno. No, turnirski način ne mora sadržavati ljepotu igre. Oni sigurni imaju probleme u svlačionici koje mi nemamo. Mi imamo posebnu povezanost. Ja bih za tu utakmicu kazao da moramo biti pravi, 11 lavova, dati posljednji atom snage. Ne bih pričao o tome odgovaraju li nam Portugalci, siguran sam da ti nitko ne može ništa ako odigraš svoju najbolju utakmicu.

Portugal s Cristianom Ronaldom djeluje sporije, moraju ga trpjeti i zbog niza drugih okolnosti, kažu neki analitičari?

– Sigurno da on nije u najboljim godinama, niti više igra na najvišoj razini. Logično je da takve okolnosti utječu, on je jedan od najvećih u povijesti, no biologija odrađuje svoje. Volio bih da nam proradi inat za onaj poraz 0:1 u Francuskoj 2016. godine...

Čega se sjećate s te utakmice?

– Nisam gledao kasnije, prije njihova pogotka imali smo sjajnu situaciju. Strinić i Perišić nešto su kombinirali, bila je neka vratnica. Mi smo ostali visoko i iz kontre primili pogodak. U toj smo utakmici bili bolji, a tu se počela stvarati klima za ono što je Dalić napravio. Nadam se da ćemo ovaj put imati energiju kojom ćemo ih slomiti. Ova momčad ima karakter i kvalitetu za prolazak dalje. Iako, mi najčešće nismo realni, takav smo narod – zaključio je Lovre Kalinić.

Otkriven sastav Hrvatske za dvoboj s Portugalom? Dalić bi trebao krenuti s ovim igračima od prve minute Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U toj smo utakmici bili bolji, a tu se počela stvarati klima za ono što je Dalić napravio. Nadam se da ćemo ovaj put imati energiju kojom ćemo ih slomiti – kaže Lovre Kalinić