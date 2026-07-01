Njemačka treći SP zaredom doživjela debakl, a ovo joj se dogodilo prvi put u povijesti. Linekerova izjava izgubila je smisao

Nogometna Njemačka probudila se u potpunom šoku nakon ispadanja sa Svjetskog prvenstva. Reprezentacija Juliana Nagelsmanna poražena je od Paragvaja nakon izvođenja jedanaesteraca (1:1, 3:4) te je natjecanje završila već u šesnaestini finala, što je izazvalo lavinu kritika u njemačkim medijima i među navijačima. Bio je to još jedan bolan udarac za četverostruke svjetske prvake koji od osvajanja naslova u Brazilu 2014. nikako ne uspijevaju vratiti nekadašnji status nogometne velesile. Nakon ispadanja u skupinama 2018. i 2022., ovoga puta napravljen je tek mali korak naprijed, ali konačan dojam ostaje razočaravajući. Jer, elf nije uspio ući ni među 16 najboljih, a kamoli približiti se borbi za medalju.

Sporna odluka VAR-a

Paragvaj je poveo pogotkom Encisa, što je ujedno bio prvi pogodak te reprezentacije u nokaut-fazi SP-a. Njemačka je izjednačila preko Havertza, dominirala i stvorila velik broj prilika, no nije uspjela pronaći put do pobjede. U produžecima je Tah zatresao mrežu za 2:1, ali pogodak je nakon VAR pregleda poništen zbog prekršaja u začetku akcije. Na kraju je odluka pala s bijele točke. Nijemci su promašili čak tri jedanaesterca, a José Canale zabio odlučujući gol za veliko slavlje Paragvaja.

Posebno je zanimljivo to da je Njemačka ovime izgubila svoje prvo raspucavanje jedanaesteraca u povijesti svjetskih prvenstava. Godinama su upravo jedanaesterci bili zaštitni znak Njemačke, koja je u prošlosti izbacivala Francusku, Englesku i Argentinu upravo na taj način. No elf više nema pobjednički identitet koji ga je godinama krasio.

– Nogomet je jednostavna igra u kojoj 22 igrača trče za loptom 90 minuta, a na kraju uvijek pobijede Nijemci – kultna je izjava Garyja Linekera, koja je danas za Nijemce samo lijepo sjećanje.

I treći SP zaredom doživjeli su debakl, a prije toga 60 godina nikad nisu bili ispod četvrtfinala: četiri puta bili su prvaci, igrali ukupno osam finala i 13 polufinala te su osvojenim naslovima pridodali i po četiri srebra, četiri bronce...

Nakon ispadanja protiv Paragvaja posebno je emotivan bio njemački izbornik Julian Nagelsmann. Nije skrivao razočaranje, ali nije tražio alibije.

– Razočaranje je ogromno. Imali smo momčad koja je uvijek davala sve od sebe, nemojte misliti da nije tako – rekao je njemački izbornik nakon utakmice, pa kritizirao suce:

– Smiješno je što nam je pogodak poništen, ali nećemo se vaditi na to. Sami smo krivi, nismo bili dobri u završnici, u napadu.

Unatoč sve glasnijim pozivima na ostavku, Nagelsmann je poručio da nema namjeru sam otići.

– Nisam osoba koja bježi. Ako mi Savez dopusti da nastavim, želio bih ostati – rekao je njemački strateg nakon ispadanja.

Mediji ih ne štede

Njemački mediji nisu imali milosti. Najviše kritiziraju izbor izvođača jedanaesteraca i taktičkih odluka izbornika.

S druge strane, u Paragvaju je zavladala euforija. Predsjednik države Santiago Peña proglasio je nacionalni dan slavlja nakon jedne od najvećih pobjeda u povijesti paragvajskog nogometa. Za reprezentaciju koja desetljećima nije ostvarila značajan rezultat na svjetskoj sceni ovo je trenutak koji će se dugo pamtiti.

Za Njemačku, međutim, slijedi razdoblje ozbiljnih analiza. Generacija predvođena Wirtzom, Musialom, Havertzom i ostalim zvijezdama ponovno nije uspjela opravdati golema očekivanja. Nakon tri uzastopna svjetska prvenstva obilježena razočaranjima, pitanje više nije može li Njemačka osvojiti naslov, nego kako ponovno postati reprezentacija koja će uopće ulaziti među glavne favorite najvećih natjecanja.