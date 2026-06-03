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FORMULA 1

Jedan od najboljih vozača svijeta produžio ugovor s Ferrarijem

FILE PHOTO: Ferrari's Charles Leclerc
JENNIFER GAUTHIER/REUTERS
VL
Autor
Hina
03.06.2026.
u 22:07

Leclerc se pridružio Ferarrijevoj vozačkoj akademiji 2016. godine, potom je 2017. osvojio naslov prvaka Formule 2 u Prema Racingu, iduće godine je vozio za Sauber, da bi se od 2019. počeo utrkivati za Ferrari

Monegažanin Charles Leclerc (28) potpisao je novi višegodišnji ugovor s Ferrarijem, objavila je talijanska F1 momčad.

"Biti Ferrarijev vozač je san, ali i odgovornost koju nikada ne uzimam zdravo za gotovo. Nastavit ću davati apsolutno sve što imam kako bih ovu momčad vratio tamo gdje pripada, na sam vrh, za sve u Maranellu, a prije svega za tifose, čija je strast srce ove Scuderije," kazao je.

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Leclerc se pridružio Ferarrijevoj vozačkoj akademiji 2016. godine, potom je 2017. osvojio naslov prvaka Formule 2 u Prema Racingu, iduće godine je vozio za Sauber, da bi se od 2019. počeo utrkivati za Ferrari.

Do sada je u 178 F1 nastupa upisao osam pobjeda, a ukupno se 52 puta uspeo na jednu od stepenica pobjedničkog postolja.

"Ferrari je oduvijek za mene bio puno više od samo tima. To je ekipa koju sam volio i o kojoj sam sanjao otkako sam bio dijete," dodao je.

Trenutačno se nalazi na trećem mjestu poretka svjetskog prvenstva nakon pet odvoženih utrka sezone sa 75 bodova. Vodi Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu sa 131 bodom, dok je drugi njegov momčadski kolega Britanac George Russell sa 88 bodova.

"Charles je dio Ferrarijeve obitelji već dugi niz godina i ova obnova ugovora nam se čini vrlo prirodnom," rekao je šef momčadi Fred Vasseur.

"Tijekom ovih sezona vidjeli smo kako raste, da postane ne samo jedan od najjačih vozača u Formuli 1, već i osoba koja je potpuno jedno s momčadi i svime što Ferrari predstavlja. Cijenimo njegov talent, volimo njegovu odlučnost i način na koji svakodnevno pristupa ljudima u Scuderiji, kako na stazi tako i izvan nje," dodao je.

Ključne riječi
produljenje ugovora Ferrari Formula 1 Charles Leclerc

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