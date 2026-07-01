Ekvador u drugom poluvremenu ima loptu u nogama i pokušava, ali to je jalova dominacija. Meksiko se uspješno brani.
Počeo je nastavak.
Kraj prvog dijela.
Meksiko je puno bolji u prvom poluvremenu i zasluženo vodi.
Novi gol Meksika! Meksikanci su oduzeli loptu duboko na polovici Ekvadora, nakon čega su Raúl Jiménez i Quiñones odigrali dupli pas. Jiménez je zatim snažnim udarcem svladao vratara Ekvadora i zabio za 2:0.
Meksiko je poveo! Nakon brze tranzicije Julián Quiñones dobio je loptu u prostor, povukao gotovo 40 metara i preciznim udarcem pogodio gornji kut za 1:0. Pogodak se provjeravao zbog mogućeg zaleđa, ali je nakon VAR provjere potvrđen jer je Quiñones u trenutku dodavanja bio na svojoj polovici terena
Počela je utakmica.
U šesnaestini finala Svjetskog prvenstva sastaju se Meksiko i Ekvador. Utakmica se igra na stadionu Estadio Azteca u Mexico City, a početak je bio odgođen za jedan sat zbog grmljavinskog nevremena. Nakon odgode susret je započeo u četiri sata po hrvatskom vremenu.
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