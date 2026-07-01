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01.07.2026. u 05:06
U šesnaestini finala Svjetskog prvenstva sastaju se Meksiko i Ekvador. Utakmica se igra na stadionu Estadio Azteca u Mexico Cityju, a početak je bio odgođen za jedan sat zbog grmljavinskog nevremena. Nakon odgode susret je započeo u četiri sata po hrvatskom vremenu.
Meksiko
Quinones 22', Jimenez 31'
2-0
Ekvador
1/16 FINALA SP-A U NOGOMETU, 4:00, Estadio Azteca, Mexico City
55'

Ekvador u drugom poluvremenu ima loptu u nogama i pokušava, ali to je jalova dominacija. Meksiko se uspješno brani.

46'

Počeo je nastavak.

Poluvrijeme
POLUVRIJEME (Poluvrijeme)

Kraj prvog dijela.

40'

Meksiko je puno bolji u prvom poluvremenu i zasluženo vodi.

Gol
31' (Gol)

Novi gol Meksika! Meksikanci su oduzeli loptu duboko na polovici Ekvadora, nakon čega su Raúl Jiménez i Quiñones odigrali dupli pas. Jiménez je zatim snažnim udarcem svladao vratara Ekvadora i zabio za 2:0.

Gol
22' (Gol)

Meksiko je poveo! Nakon brze tranzicije Julián Quiñones dobio je loptu u prostor, povukao gotovo 40 metara i preciznim udarcem pogodio gornji kut za 1:0. Pogodak se provjeravao zbog mogućeg zaleđa, ali je nakon VAR provjere potvrđen jer je Quiñones u trenutku dodavanja bio na svojoj polovici terena

1'

Počela je utakmica.

POĆINJEMO

U šesnaestini finala Svjetskog prvenstva sastaju se Meksiko i Ekvador. Utakmica se igra na stadionu Estadio Azteca u Mexico City, a početak je bio odgođen za jedan sat zbog grmljavinskog nevremena. Nakon odgode susret je započeo u četiri sata po hrvatskom vremenu.

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