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'Uštipnite me, ovo ne može biti kraj': Španjolci u suzama zbog Modrića, emotivna kolumna obilazi svijet

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Portugal v Croatia
Foto: JOHN E SOKOLOWSKI/REUTERS
1/5
VL
Autor
Mateja Papić
03.07.2026.
u 19:12

"Uštipnite me. Recite mi da nije istina. Ovo ne može biti posljednji ples Modrića", započeo je Roncero tekst u kojem ne skriva koliko ga je pogodio mogući kraj reprezentativne karijere hrvatskog veznjaka nakon poraza od Portugala.

Poraz Hrvatske od Portugala (1:2) u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva nije teško pao samo hrvatskim navijačima. Emotivnim tekstovima od Luke Modrića opraštaju se i španjolski mediji, a posebno se istaknula kolumna zamjenika glavnog urednika Diario AS-a, Tomása Roncera, koji je hrvatskog kapetana opisao kao jednog od najvećih nogometaša svoje generacije.

"Uštipnite me. Recite mi da nije istina. Ovo ne može biti posljednji ples Modrića", započeo je Roncero tekst u kojem ne skriva koliko ga je pogodio mogući kraj reprezentativne karijere hrvatskog veznjaka nakon poraza od Portugala.

Španjolski novinar Modrića opisuje kao "potpunog veznog igrača", "maestra" i nogometaša kojeg poštuju čak i suparnici. Piše kako ne poznaje nikoga tko ima nešto protiv hrvatskog kapetana te dodaje da je "genij iz Zadra baština svjetskog nogometa". Prema njegovim riječima, Modrićeva nogometna lekcija nema rok trajanja, a jednog bi se dana, slikovito navodi, na "nogometnom sveučilištu" mogao predavati kolegij pod nazivom: "Igrati i ponašati se kao Modrić".

Roncero posebno naglašava da Modrićeva veličina nije bila samo u njegovim dodavanjima i kontroli lopte, nego i u utjecaju koji je imao na svlačionicu. Podsjeća da je njegov odlazak iz Real Madrida ostavio prazninu koju klub nije uspio nadoknaditi te tvrdi da je tijekom prošle sezone bilo vidljivo koliko je nedostajao njegov autoritet i mirno vodstvo.

Kolumnist se prisjetio i najvećih trenutaka Modrićeve karijere – srebra sa Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018., osvajanja Zlatne lopte iste godine te čak šest naslova u Ligi prvaka s Real Madridom. Posebno ističe da je Modrić 2018. zasluženo prekinuo dominaciju Lionela Messija i Cristiana Ronalda osvajanjem Ballon d'Ora.

Prisjetio se i jedne od najpoznatijih Modrićevih utakmica u dresu Reala, kada je protiv Bayerna sprintom od gotovo 70 metara spriječio pogodak koji je mogao promijeniti tijek susreta, nakon čega je madridski sastav stigao do velikog preokreta na putu prema svom 15. europskom naslovu.

Na kraju kolumne Roncero zaključuje kako ni hrvatska reprezentacija, ni Real Madrid, pa ni sam nogomet više neće biti isti bez Luke Modrića. "Nogomet pamti. A on će zauvijek ostati u našim srcima. Ništa više neće biti isto bez njega. Vječni Luka. Hvala ti na svemu, učitelju", zaključio je Roncero u emotivnom oproštaju od hrvatskog kapetana.

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Ključne riječi
SP 2026. hrvatska nogometna reprezentacija Luka Modrić

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