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DVIJE LEGENDE

Real objavio fotografiju Modrića i Ronalda iz neviđene drame pa dobio preko milijun lajkova

2026 World Cup - Cristiano Ronaldo And Luka Modric
CP/ABACA/ABACA
VL
Autor
Stjepan Meleš
03.07.2026.
u 15:38

Vidjelo se da mu nešto govori te da se Modrić s time slaže, ali nije se nije moglo čuti o čemu se radi. Ronaldo je nakon utakmice otkrio što mu je rekao: 'Igrao sam s Modrićem puno godina. Divno je vidjeti ga da još uvijek igra na vrhunskoj razini. Rekao sam mu: Luka, čestitam ti. Želim ti sve najbolje u nastavku karijere.'

Dramatično ispadanje Hrvatske od Portugala jako je pogodilo Luku Modrića. Kapetan je u 40. godini života igrao na svom petom i posljednjem Svjetskom prvenstvu, a utakmica protiv Portugala bila mu je ukupno 202. za Hrvatsku. Zato je Modrić teško podnio poraz, posebno ovakav. Nakon utakmice prišao mu je nekadašnji suigrač Cristiano Ronaldo (41) te ga grlio i tješio.

Vidjelo se da mu nešto govori te da se Modrić s time slaže, ali nije se nije moglo čuti o čemu se radi. Ronaldo je nakon utakmice otkrio što mu je rekao: 'Igrao sam s Modrićem puno godina. Divno je vidjeti ga da još uvijek igra na vrhunskoj razini. Rekao sam mu: Luka, čestitam ti. Želim ti sve najbolje u nastavku karijere.'

Inače, Modrić i Ronaldo bili su suigrači u Realu od 2012. do 2018. godine. Zajedno su osvojili po jedno španjolsko prvenstvo i kup, dva klupska SP-a te čak četiri Lige prvaka. Ubrzo se javio i Real koji je obojici svojih velikana naklonio objavom fotografije nastale prije utakmice Hrvatske i Portugala. Na njoj su kapetani ovih reprezentacija nasmijani i zagrljeni prilikom razmjene zastavica. Real je uz sliku napisao 'legende', a objava je u tri sata dobila više od milijun lajkova.

Hrvatska herojski pala protiv Portugala na SP-u, poništena su nam čak tri pogotka (1:2)
Ključne riječi
Luka Modrić hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni SP 2026.

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