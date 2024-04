Uspon i pad Mislava Karoglana. Statistika pokazuje kako je od junaka postao tragičar

Novi tjedan donio je i novu kulminaciju tenzija koje se već dugo skupljaju i ključaju u Hajduku . Momčad s obale Jadranskog mora protiv svog najvećeg rivala upisala je dva poraza za redom te tako izgubila nade da će obraniti naslov prvaka Hrvatskog kupa i pretrpjela težak udarac u lovu na titulu prvaka Hrvatske. Nakon tih poraza frustracije Torcide izlile su se na teren, ali i izvan njega u obliku divljanja gradom , uništavanja imovine i sukoba s policijom. U 29. kolu uslijedio je novi šok i poraz od Rijeke (1:0), a ovoga je puta posla koštao trenera Mislava Karoglana i predsjednika Lukšu Jakobušića.

Hajduk je tako ostao na trećem mjestu tablice s 55 bodova, dok Dinamo i Rijeka imaju pet, odnosno deset bodova više. Za navijače Hajduka ovi su porazi još teži ukoliko se u obzir uzme obećavajući učinak momčadi u prvome dijelu aktualne sezone. Najprije je važnu ulogu igrao Ivan Leko, no bivši trener Hajduka je u želji da ostvari najveći uspjeh u posljednjih 19 godina izgorio i počeo nizati poraze. Ulogu stratega je preuzeo Mislav Karoglan koji je od listopada do travnja prošao put od heroja, do jednog od glavnih krivaca za propast sezone.

Leko je pred kraj svog mandata ispisao šaroliku statistiku. Slavio je nad Dinamom i Lokomotivom. Gubio od Rijeke, Istre i Osijeka. Karoglan je na klupu Hajduka došao 23. listopada prošle godine. Prije toga je radio u Istri 1969, ali zbog loših je rezultata otpušten nakon svega tri utakmice na klupi. Odmah je pokazao da može puno bolje te nanizao pobjede u čak šest ligaških utakmica. Niz pobjeda su prekinuli Lokomotiva i Dinamo, ali Hajduk je iz svake utakmice izvukao po bod. Bilo je to dovoljno da na kraju prvoga dijela sezone budu na čelu ljestvice, prvi puta od kada su osvojili naslov.

Karoglan je cijelom čitave zimske stanke i priprema za proljetni dio sezone ponavljao kako naslov "jesenskog prvaka" ništa ne znači. Kako trebaju ostati fokusirani i ne predati se euforiji. Čini se da je bio u pravu, no bilo svojom krivicom, bilo tuđom, nije uspio ostvariti ono što je zamislio. Loše je počelo već 28. siječnja na Poljudu kada je Rijeka slavila rezultatom 2:1, a šok prvog poraza slijedio je remi protiv Osijeka. Iduće su dvije utakmice donijele šest bodova i novu nadu, no sve se počelo urušavati nakon remija s Varaždinom. Prve pukotine u klubu su izašle na vidjelo.

Nakon utakmice najprije se pojavilo pitanje o "dovoljno ili nedovoljno napumpanim loptama", gotovo kao nepotrebno skretanje pozornosti sa činjenice da Hajduk pod hitno treba poduzeti korake kojima će se održati u igri za naslov. Bila je to tek uvertira za još veću aferu. Nakon curenja snimki komunikacije iz VAR soba , Hajduk je javno tražio očitovanje od HNS-a, a slijed događaja doveo je do ostavke predsjednika Komisije sudaca Brune Marića te odluke da će derbije suditi stranci. Ponovo, Hajduk je tukao u krivome pravcu, zanemarujući dubinske probleme zbog kojih rezultati padaju. Realizacija toga došla je s odgodom. U ožujku je Hajduk poražen od Lokomotive na domaćem terenu (1:2), a zatim su uslijedili vezani porazi od Dinama.

Cijelu priču, slabosti i snage Hajduka, odražava i statistika Mislava Karoglana. Tijekom 21 utakmice na klupi kluba s Poljuda upisao je 12 pobjeda, četiri remija i pet poraza. Hajduk nije imao lošu obranu što pokazuje gol razlika od 11 primljenih spram 33 zabijena gola. Ipak, padom forme Marka Livaje koji je bio i ostao nositelj igre u napadačkom dijelu, momčad je sve teže počela dolaziti do golova kojima bi osigurali bodove. Odrazilo se to na statistiku koja pokazuje 12.2 udarca po utakmici te 2.22 značajne prilike po utakmici. Od toga bi Karoglanovi igrači uspjeli iskoristiti tek 32 posto.