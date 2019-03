Upozorenje Dinamu: Benfica 'okrenula' Porto u gostima i izbila na prvo mjesto!

Nogometaši Benfice, suparnici Dinama u osmini finala Europske lige, pobijedili su u velikom portugalskom derbiju Porto s 2:1 na gostovanju. Benfica je tako prestigla Porto na tablici i sad drži prvo mjesto u portugalskom prvenstvu.

Porto je poveo već u 19. minuti iz pomalo sumnjive situacije, no suci nisu označili zaleđe kada je pucao Adrian. No, Benfica nije stala i vrlo brzo je stigla do izjednačenja.

Iskoristila je nekoliko vezanih grešaka Porta, na kraju je Seferević lijepo poslužio mladu zvijezdu Benfice Joao Felixa koji je mirno pogodio sami kut za izjednačenje u 26. minuti.

Benfica je sve uspjela preokrenuti nakon pogotka Rafe Silve, a imala je i još nekoliko prilika koje je zaustavio Iker Casillas. Posljednjih 15 minuta Benfica je igrala s igračem manje, nakon općeg naguravanja po terenu Gabriel je dobio drugi žuti karton.

Benfica je tako poslala veliko upozorenje plavima svojim brzim nogometom. U ovom derbiju igrala je u sastavu: Vlachodimos - Almeida, Dias, Ferro, Grimaldo - Pizzi (od 71. Fernandes), Samaris, Gabriel, Rafa Silva (od 89. Corchia) - Seferović, Joao Felix (od 91.Cervi). Krovinović nije kandidirao.