Uplakani Zajec: Žao mi je što smo se u zadnje vrijeme manje družili

Kada je u ponedjeljak ujutro dobio vijest da je preminuo Zlatko Cico Kranjčar, jednostavno je ugasio telefon, nije imao snage za razgovor. Velimir Zajec je teško proživljavao spoznaju da je Cico otišao. Znao je da je bolestan, ali nitko nije očekivao takav tužan kraj tek 64-godišnjeg Cice.

– Eto, samo odlazimo, nema više iz te naše generacije Cvele, Bošnjaka, Hadžija, sad ni Cice – rekao je Zajec govoreći o Zvjezdanu Cvetkoviću, Draganu Bošnjaku, Ismetu Hadžiću i Zlatku Kranjčaru.

Zeko: Bio sam mu kum

– Cico je bio boem, volio je život, ljude, a onda ovo... A o njemu kao igraču sve se zna, bio je svjetska klasa – rekao je Zeko.

Zeko i Cico proslavili su puno pobjeda zajedno se veseleći.

– Bio sam mu i vjenčani kum, puno smo se družili. Poslije su nam se karijere razišle, svatko je otišao svojim putem. Nismo se više tako često viđali, pogotovu ne u posljednje vrijeme jer sam ja bio često u Grčkoj, a Cico je radio u raznim zemljama i sad mi je žao što nismo našli više zajedničkog vremena – tužno će Zajec.

Zeko je svom kumu bio i šef, kad je bio Dinamov sportski direktor, Kranjčar je bio trener.

– Ma nisam mu bio šef, bili smo suradnici, svaki na svojoj funkciji. Maksimalno sam stajao uz njega kao sportski direktor, apsolutno sam vjerovao u njega i bilo je odlično, osvojili smo dvostruku krunu. Kad sam otišao na operaciju, smijenili su ga, nakon toga sam ubrzo i ja otišao iz Dinama – zaključio je Velimir Zajec.

Zatečen iznenadnom smrti Cice Kranjčara bio je i Petar Bručić, on je najdulje igrao s Cicom, prvo u Dinamu u onoj šampionskoj generaciji, a onda i u bečkom Rapidu. Bručić je te 1982. otišao u Rapid i igrao ondje do 1987., a Cico mu se priključio 1984. i igrao ondje do 1990. Bručić danas uživa u mirovini u Jarmini nedaleko od Vinkovaca, u voćnjaku, vinskom podrumu...

– Da, tu sam, još živ. Nažalost, nema nam više Cice. Čuli smo se prije malo više od mjesec dana, dogovarali smo se da okupi dečke, Mlinku i ostale, i da dođu k meni u Jarminu da se malo družimo. Nažalost, to se neće dogoditi jer je Cico otišao – rekao nam je legendarni Pero Bručić i nastavio pričati o danima s Cicom u bečkom Rapidu gdje su bili velike zvijezde jer su postizali sjajne rezultate.

Zovu svi iz Rapida

– Cico je bio sjajan u Rapidu, evo sad je o njemu biranim riječima govorio i legendarni Hans Krankl. Rekao je da su tri igrača u to vrijeme u Rapidu igrali na europskoj razini, Sulejman Halilović, Cico Kranjčar i ja. Imali smo odličnu momčad, vodio nas je Otto Barić koji nas je također nedavno napustio, zvali su nas “hrvatska kolonija” – priča nam Bručić i dodaje:

– Bili smo doista jaki, osvojili smo dva naslova prvaka, četiri puta Kup Austrije, igrali u finalu Kupa kupova. Bili su to sjajni dani, meni najljepši u karijeri, svi su nas znali, uživali smo u Beču, Cico i ja smo stalno bili zajedno, Niko je tamo odrastao... Isto tako smo prije toga uživali i u Zagrebu, u tom osvajanju naslova prvaka i slavlju – prisjetio se Pero Bručić.

Rapid je najavio da će u sljedećoj utakmici igrati s crnim florom zbog Cice, navijači su istaknuli i transparent “Za našeg Zizu”.

– I oni su iznenađeni i zatečeni smrću Cice Kranjčara, teško im je u to povjerovati. Zvali su me i Krankl i ljudi iz Rapida, izražavali sućut Cicinoj obitelji, prenio sam to Niki i obitelji – zaključio je Bručić.

Na naslovnici službene stranice Rapida Cicina je fotografija i lijepi tekst s naslovom “Počivaj u miru, Zizo” i najavom da će u derbiju kod bečke Austrije u spomen na Cicu Rapid igrati s crnim florom.