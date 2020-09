Umjesto restarta – zbogom, Vatreni! Raketa je ovim potezom olakšao posao Daliću

Još 10. srpnja ove godine, u velikom intervjuu Večernjem listu, tadašnji igrač Barcelone Ivan Rakitić ovako je govorio o nacionalnoj momčadi: Koliko ćete još godina trajati u reprezentaciji?, bilo je naše pitanje.

- E to ne znam (smije se). To je teško reći; ništa ne bih volio siliti, niti razmišljati kao egoist u bilo kojemu smislu. Reprezentacija je posve drugačija priča nego klub. Dokle god me izbornik bude trebao, sigurno će moja želja biti maksimalna. Ali, u našoj komunikaciji vidjet ćemo što je najbolje za sve – odgovorio je Ivan.

Dobro, hoćete li nastupiti za vatrene na Europskom prvenstvu 2021. godine?

- Nego što, ja bih volio, Bogu hvala! I na Euru, i u još puno više utakmica, no moramo vidjeti što je najbolje. Međutim, dokle god sam u planovima izbornika, moje srce će me uvijek vući da odjenem kockasti dres još milijun puta – dodao je tada Rakitić.

Nešto više od dva mjeseca kasnije, Ivan Rakitić iznenada je objavio kako napušta reprezentaciju. Njegovo kratko priopćenje objavila je službena stranica HNS-a.

- Oproštaj od hrvatske reprezentacije mi je najteža odluka u karijeri, ali osjetio sam da je ovo trenutak kada moram prelomiti i donijeti tu odluku. Uživao sam u svakoj utakmici koju sam odigrao za svoju domovinu, a nezaboravni trenuci sa Svjetskog prvenstva ostat će mi među omiljenim uspomenama u životu.

Uvjeren sam da i dalje imamo sjajnu momčad koju čeka svijetla budućnost. Svojim prijateljima i suigračima u reprezentaciji želim svu sportsku sreću svijeta u narednim izazovima, a u meni će imati najvećeg navijača – istaknuo je Rakitić u povodu oproštaja.

Službeni HNS dodaje kako je Rakitić o svojoj odluci razgovarao s izbornikom Zlatkom Dalićem, predsjednikom HNS-a Davorom Šukerom te kapetanom Lukom Modrićem, a narednih dana obratit će se javnosti širim priopćenjem.

- Razgovarao sam s Ivanom koji mi je objasnio svoje razmišljanje i razloge zbog kojih se odlučio na ovaj potez. Meni je kao izborniku žao što neće nastaviti igrati za Hrvatsku, ali poštujem, naravno, njegovu odluku, kao što je to bilo i s Mandžukićem, Subašićem i Ćorlukom nakon Svjetskog prvenstva.

O njegovoj ljubavi prema hrvatskoj reprezentaciji dovoljno govori što je u zahtjevnoj situaciji odabrao upravo Hrvatsku ispred Švicarske u kojoj je odrastao. Kroz idućih više od 100 nastupa je pokazao s koliko strasti nastupa za Hrvatsku. Iza Ivana je velika karijera u reprezentaciji, a nitko od nas neće zaboraviti onu hladnokrvnost prilikom izvođenja odlučujućih jedanaesteraca na Svjetskom prvenstvu. Od srca sam mu zahvalan na svemu što je dao Hrvatskoj na terenu i izvan terena kao dokapetan reprezentacije te mu želim svako dobro, puno uspjeha i zdravlja u nastavku klupske karijere – izjavio je izbornik Zlatko Dalić.

Tako je hrvatska reprezentacija iznenada ostala bez jednoga od najvitalnijih, najodanijih, najlucidnijih i najomiljenijih nogometaša kojega je ikada imala, i to u nezavidnom trenutku, kada ima nula bodova na početku Lige nacija i kada je na svojevrsnoj prekretnici.

Na žalost, poput nedavno Mandžukića, i Ivan Rakitić odlazi iz reprezentacije na svome vrhuncu, s 32 godine, upravo kada je riješio svoj klupski status i kada u Sevilli sprema restart svoje klupske karijere.

Očekivalo bi se da Ivan upravo sada dobije novi motiv da pomogne reprezentaciji u koju se toliko zaklinjao, a ne da joj kaže zbogom. Na žalost, u njegovoj objavi nisu navedeni razlozi zašto je tako postupio, ali njegovu odluku sada više nema smisla propitkivati. Ona je konačna i Raketa je od svih zaslužio jedno ogromno hvala i naklon do poda za sve što je dao reprezentaciji.

Ako ćemo objektivno, oproštaj Ivana Rakitić počeo se etapno događati već nakon Svjetskog prvenstva u Rusiji.

Nakon finala s Francuzima u Moskvi, Ivan je odigrao samo sedam utakmica za Hrvatsku (Modrić 14, Perišić 17), od toga samo četiri u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo (Azerbajdžan, dvije s Mađarskom, Wales u Cardiffu).

Iz misterioznih razloga iz bez razumljivoga objašnjenja propustio je prošloga ljeta sraz s Velšanima u Osijeku, potom i utakmice sa Slovačkom u Trnavi i s Azerbajdžanom u Bakuu, a razlog izostanka s odlučujućega susreta sa Slovacima u Rijeci bila je ozljeda.

U tom kontekstu Ivan je na neki način svojom odlukom olakšao posao izborniku: sada Dalić napokon više ne mora napeto iščekivati Raketino 'hoću-neću' i može graditi novu koncepciju s novim ljudstvom. Sada je Ivan Perišić i službeno dokapetan vatrenih.

Ivan Rakitić za Hrvatsku je nastupio na EP-ima 2008., 2012. i 2016., te SP-ima 2014. i 2018. godine.