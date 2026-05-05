NOVI SKANDAL

Umišljena zvijezda Reala teško izvrijeđala suparnika: 'Poslije ćeš me žicati dres'

LaLiga - Espanyol v Real Madrid
BRUNA CASAS/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
05.05.2026.
u 11:48

Španjolski mediji pisali su kako je njihov sukob na terenu bio na rubu i većeg incidenta kada je El-Hilali zaradio izravni crveni karton zbog prekršaja na Viniciusu

Vinicius Junior jedan je od najboljih nogometaša na svijetu, ali zbog svog ponašanja i jedan od najomraženijih. Gotovo da se nakon svake utakmice Real Madrida povuku nove kontroverze oko Brazilca, a isto se dogodilo i nakon prvenstvene utakmice protiv Espanyola prošlog vikenda.

Vinicius je u nekoliko navrata oštro raspravljao s marokanskim desnim bekom momčadi iz Barcelone, Omarom El-Hilalijem. Napdača Kraljevskog kluba gotovo cijelo vrijeme pratile su kamere pa mu se s usana mogle pročitati sve uvrede koje je sasuo u lice suparniku:

- Poslije ćeš me vani žicati dres, ali neću ti ga dati. Prestani se praviti glup, stvarno si glup. Želiš se tući? Ako želiš igrati, igrajmo. Ionako ideš u drugu ligu - rekao je El-Hilaliju.

Nije tu bio kraj njihovim raspravama pa mu je tako Vinicius još jedanput rekao da je glup, a onda se okrenuo i El-Hilalijevom treneru: "Moraš ga izvaditi, isključit će ga", a potom je i svom suigraču dodao kako se Marokanac pravi blesav za kamere.

Španjolski mediji pisali su kako je njihov sukob na terenu bio na rubu i većeg incidenta kada je El-Hilali zaradio izravni crveni karton zbog prekršaja na Viniciusu. Sudac je na kraju pregledao snimku i promijenio karton za Marokanca u žuti. Na sreću, nije došlo ni do kakvog većeg sukoba. Što se nogometa tiče, Vinicius je obavio svoj posao te zabio oba pogotka u 2:0 pobjedi Reala.
sukob Zvijezda Real Madrid Vinicius Junior

